El pasado lunes, día de San Miguel Arcángel, patrón de la Policía Local, no se pudieron celebrar los actos oficiales previstos a causa de la alerta meteorológica. Paradójicamente, esa misma circunstancia puso en valor, una vez más, la entrega de nuestros agentes, que estuvieron trabajando sin descanso en todos los rincones de Castellón.

El acto tendrá lugar en cuanto lo permita el calendario, pero me parece importante no dejar pasar la oportunidad de agradecer la labor de quienes velan a diario por la seguridad de todos los castellonenses. Durante estos dos años he podido comprobar de primera mano la gran capacidad de esfuerzo y compromiso de la Policía Local, y son muchas las imágenes que se me vienen a la cabeza.

Apagón

Recuerdo el incendio del edificio Luropa, donde dos agentes entraron sin dudar entre humo y llamas para desalojar a los vecinos, evitando una tragedia. O los días de la riada que azotó la provincia de Valencia, en los que numerosos policías no dudaron en acudir en ayuda de nuestros hermanos valencianos. O aquel apagón que mantuvo a la ciudad en vilo y en el que la Policía Local estuvo presente sin mirar el reloj.

Son episodios llamativos, sí, pero detrás también hay mucho trabajo silencioso y constante: el robo que se evita, la desokupación que se resuelve, el tráfico que se ordena en momentos críticos o incluso las horas dedicadas a trámites burocráticos. En cada una de estas acciones se refleja una vocación de servicio admirable que, sin duda, merece reconocimiento. Feliz día de San Miguel a todos los policías locales. Gracias, de corazón, por vuestro trabajo.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón