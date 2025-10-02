Familia y sociedad

La familia es el pilar sobre el que se construye nuestra sociedad. No se trata únicamente de un núcleo de convivencia, sino del espacio donde se transmiten valores, tradiciones y afectos que nos acompañan durante toda la vida. Desde el Ayuntamiento somos plenamente conscientes de que fortalecer a las familias es fortalecer a nuestro municipio, porque allí donde hay familias cohesionadas y con oportunidades, florecen también comunidades más seguras, solidarias y prósperas.

Como concejal de Familia, quiero subrayar el compromiso de esta corporación con todas las familias, sin importar su tamaño, su composición o sus circunstancias. Hoy más que nunca debemos reconocer la diversidad de realidades familiares que enriquecen nuestro entorno, pero también las necesidades comunes que comparten: conciliación, estabilidad, educación, salud y oportunidades de crecimiento.

Es nuestra obligación trabajar para que las familias de nuestra ciudad, Oropesa del Mar, cuenten con servicios de calidad, con espacios públicos seguros y con programas que favorezcan la crianza, la atención a mayores y la conciliación laboral y personal. El apoyo a las familias no puede entenderse como una medida aislada, sino como un eje transversal que guíe nuestras políticas en materia de educación, bienestar social, vivienda, cultura y deporte.

Cohesión social

Además, la familia es también la primera escuela de ciudadanía. En ella aprendemos el valor del respeto, la importancia del esfuerzo y la solidaridad con quienes más lo necesitan. Por ello, respaldar a las familias significa también apostar por la cohesión social y por la transmisión de esos valores que hacen de nuestro municipio un lugar abierto, acogedor y con futuro. Tenemos que valorar el legado de nuestros mayores, a quienes tanto debemos y a los que debemos darles el cariño que merecen.

Quiero reiterar que cada decisión que tomamos como responsables públicos debe tener presente a las familias, porque son ellas quienes sostienen nuestro día a día, quienes generan comunidad y quienes construyen, con su trabajo y dedicación, el mañana de Oropesa del Mar.

Teniente de alcalde y concejala de Familia de Orpesa