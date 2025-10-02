Opinión | A FONDO
Octubre molt viu a l’Alcora
A l’Alcora sempre anem a tope, però octubre, especialment, és d’eixos mesos que et demanen tindre l’agenda a mà. Quan mires tot el que tenim per davant, la pregunta és inevitable: «I tot això en quatre setmanes?». La resposta és sí. I la gràcia és que cadascú troba el seu espai: uns en la música, altres en les fires, altres en tallers o activitats familiars… però al final tots compartim la mateixa sensació, la d’un poble actiu, unit i amb ganes.
Hem arrancat amb força, i la millor mostra és el cicle pre Al-Qura Medieval, una programació que es va iniciar al setembre i que arribarà fins a novembre com a pròleg de les nostres jornades medievals. Són moltes les propostes que recull aquest cicle: tallers, exposicions, xarrades, visites guiades, gimcanes… una combinació que aconsegueix implicar públics molt diferents. Cada activitat és una excusa per a redescobrir la nostra història i patrimoni i, alhora, per a preparar-nos per a unes jornades que cada any tenen més seguiment i que els dies 7, 8 i 9 de novembre tornaran a omplir l’Alcora de gent. És, en definitiva, una manera de calfar motors i de sentir-nos part d’un mateix relat col·lectiu.
A més de la cultura i la història, octubre ens porta les Jornades de la Salut Mental, que arriben ja a la seua quarta edició i que s’allargaran durant tot el mes amb ponències cada dijous i activitats als centres educatius. Quan les vam posar en marxa sabíem que era necessari parlar d’aquest tema i visibilitzar-lo, però no imaginàvem fins a quin punt arrelarien. Hui són una cita esperada i consolidada, que ens ajuda a cuidar-nos d’una altra manera i a entendre que la salut no és completa si no inclou també el benestar emocional. És, sens dubte, un pas endavant necessari i una mostra que, a l’Alcora, ens impliquem per a posar damunt de la taula els temes que importen de veritat.
Aquesta setmana arriba també l’AlcoraFolk, la nostra manera de celebrar el 9 d’Octubre. Seran unes jornades plenes de cultura popular valenciana, amb música, dansa, gegants i cabuts, exposicions, correllengua i activitats infantils, que ompliran els carrers i les places. Una programació molt genuïna, que reflecteix la riquesa de la nostra cultura, que agermana pobles i que ens recorda que realment fem poble quan compartim tot allò que som i ens uneix.
Entre tots aquests elements, la llengua hi té un paper fonamental: la nostra, la que compartim al carrer, a l’escola, la que dona vida a la nostra cultura i defineix el nostre poble. Per això, resulta indignant que qui té la responsabilitat de defensar tots els valencians i valencianes no la protegisca, ben al contrari, la menysprea, l’arracona i intenta minimitzar-la. A l’Alcora, en canvi, ho tenim molt clar: el millor homenatge al 9 d’Octubre és parlar-la, viure-la i celebrar qui som amb naturalitat i orgull.
Suport
Després de l’AlcoraFolk tindrem el ja clàssic, i cada vegada més concorregut, cap de setmana de fires: l’ancestral Fira del Mussol, la del Comerç i la d’Antiguitats. Tres cites que omplin els carrers i que combinen l’exposició de productes amb l’oci, la trobada i el descobriment de curiositats, novetats, productes i serveis de gran qualitat, tot donant suport al comerç local. Personalment, m’agrada veure com es barregen generacions, famílies que passen el dia juntes i visitants d’altres localitats que s’endinsen en l’ambient festiu.
Tindrem altres moments que faran d’octubre un mes encara més complet i especial, com ara la V Fira d’Adopció de l’Alcora, pensada per a donar visibilitat i una segona oportunitat als nostres amicspeludets que busquen una llar. Un dia ideal per a conéixer nous companys de vida i, potser, començar una història junts.
També viurem les II Jornades Gastronòmiques per a la Infància, una iniciativa que combina diversió i educació alimentària, la celebració de Halloween, la Festa de la Joventut, i a la biblioteca gaudirem de presentacions de llibres molt especials, entre altres propostes.
A més a més, demà es posarà en marxa el cicle Ultrasons, un dels esdeveniments culturals més destacats de la tardor a la nostra província i que enguany celebra la seua setzena edició. Sens dubte, ha esdevingut tot un referent, que transforma diferents espais de l’Alcora en escenaris de creació i diàleg. El que més el caracteritza és la capacitat de combinar innovació i proximitat: acostar propostes noves i arriscades al nostre entorn, fer-les accessibles i connectar-les amb la gent. Us recomane altament que no us ho perdeu.
Tot junt fa que aquest octubre siga un mes extraordinari. No només per la quantitat d’actes, sinó per allò que representen: la suma d’esforços, la il·lusió compartida i la capacitat de demostrar que a l’Alcora sabem mirar enrere i endavant alhora. Gràcies a les entitats, associacions i persones que contribueixen a fer-ho possible, podem dir amb orgull que som un poble ben viu.
Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
