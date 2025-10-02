Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ignasi Garcia

Odiar la bicicleta

Hi ha diferents tipus de ciclistes: els que agafen la bici amb la intenció de fer esport, acumular quilòmetres i, si és possible, esmorzar amb els amics; els que la fan servir per passejar; i els que la gasten com a mitjà de transport, per moure’s de manera més ràpida, saludable i menys contaminant. De fet, molts ciclistes són una combinació d’aquests tres perfils, segons el dia o l’hora.

És ben sabut que moltes ciutats europees han apostat pel transport públic i la bicicleta enfront del vehicle privat. Les imatges d’Amsterdam abans i després de l’aposta ciclista són ja un clàssic del que volem aconseguir. Ciutats com París també estan demostrant que la transformació és possible.

La bicicleta no contamina, ajuda a combatre la nostra vida sedentària, és econòmica, àgil i, si disposa de carrils i espais segurs i directes, és ràpida. El més important: pot conviure perfectament amb els vianants.

Sectarisme ideològic

Tanmateix, i malgrat la seua propaganda, el govern del PP de Begoña Carrasco ha decidit, per pur sectarisme ideològic, eliminar carrils bici. Ho hem vist als carrers Sant Fèlix i Sant Roc, i fa uns dies al carrer Herrero. Fins i tot a Hort dels Corders, on les obres de la Zona de Baixes Emissions només han servit per fer desaparèixer el carril bici.

L’eix ciclista nord-sud de la ciutat ha sigut esborrat pel PP, dificultant la mobilitat en bicicleta i fent-la menys segura. De què ens serveix tindre quilòmetres de carrils bici al terme municipal si, en els trajectes quotidians, no tenim un espai segur per circular? Amb Carrasco, Castelló està cada vegada més lluny de ser la ciutat europea i verda que volem i necessitem.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló

