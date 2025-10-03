La anomalía convertida en norma

La Constitución lo dice claro: los Presupuestos Generales del Estado deben presentarse antes del 1 de octubre. Un mandato constitucional que cae en saco roto. De nuevo España arrancará el 2026 con los presupuestos de 2023 prorrogados… por tercera vez consecutiva. Una situación inédita.

La economía, de momento, aguanta. Pero la política se atasca. Un Gobierno incapaz de sacar adelante sus cuentas demuestra debilidad. Que se lo digan a Zapatero, que renunció a elaborar los presupuestos de 2012 y precipitó unas elecciones anticipadas. El mismo Zapatero que se ha convertido ahora en pieza fundamental del engranaje de Sánchez y que tan bien le aconseja.

Esta misma semana, un diputado de la Chunta Aragonesista, partido adscrito a Sumar, ha reclamado elecciones porque «aguantar ya no sirve». No tardó ni un minuto el vila-realense Alberto Ibáñez, el diputado de Compromís que decidió seguir con Sumar, en minimizar las palabras de su compañero al afirmar que no cree necesario convocar elecciones si no salen adelante los presupuestos porque «sin ellos se puede gobernar». Sí, querido Alberto, se puede, pero tampoco estaría de más en que el Ejecutivo del que forma parte Sumar cumpliese sus obligaciones con la Constitución y no hacer de lo anormal, norma.

Prioridades

Los presupuestos no son solo cifras. Son prioridades. Y de esas, Castellón tiene muchas. Deciden qué servicios funcionan, dónde se invierte y cómo se reparte la riqueza. Gobernar con cuentas caducadas es conducir con piloto automático. Es cierto que la inversión del Estado en Castellón se mantiene gracias a proyectos trazados antes de este largo bloqueo presupuestario. Están los accesos al puerto, las obras del Corredor y actuaciones en carreteras. Pero no hay planes destacados más allá de cuando estas obras finalicen. Actuaciones muy reclamadas, como la continuidad de la A-7 por el interior hasta Tarragona, o la nueva plataforma AVE Castelló-València están en un impasse: no hay previsión de que se hagan, pero nadie del Gobierno se atreve a decir que se descartan.

Redactor jefe de Mediterráneo