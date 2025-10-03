El bosque de Noelia

Hay lugares donde la imaginación se resiste a penetrar. Casi puedes oler el miedo. ¿Quién quiere internarse solo en el bosque en una noche sin luna? Hay vidas que duelen solo de imaginarlas. La de Noelia es una de ellas. La joven de 24 años parece condenada a sufrir, ni descansar le permiten. En el bosque de su existencia hay abandono, dolor y el acecho inclemente de los depredadores. Qué miedo da ese bosque.

Se dice que Noelia nació en una familia desestructurada. Es extraña esa palabra. Evoca a bloques de piedra caídos o renglones de contabilidad embrollados o textos que han perdido su inicio o su final. Pero cuesta entrever en sus sílabas los gritos o el frío o el hambre o esa soledad pegada a la piel. Noelia nació, pues, en esa oscuridad. Los padres perdieron la custodia de la niña por problemas de adicciones y ella, con 13 años, fue a parar a un centro de menores. El peregrinaje del desapego prosiguió hasta que reventó en una agresión sexual múltiple. Con la salud mental quebrada en mil pedazos, Noelia decidió que ya no le quedaban más fuerzas para seguir. En octubre de 2022, se arrojó desde el quinto piso de un edificio. Pero siguió atrapada en el bosque. En un rincón aún más desolado y doliente. Inhabitable.

Eutanasia

El intento de suicidio dejó a la joven postrada de por vida en una silla de ruedas con sufrimiento crónico. Noelia siguió firme en su voluntad: deseaba morir. Solicitó la eutanasia y, tras un estudio detallado, fue autorizada. Entonces llegaron los depredadores.

Es difícil situar al padre de Noelia en esta historia. Imposible dilucidar si le mueve un amor mal entendido, la necesidad de retener lo que perdió o es la piel de cordero que cubre a los lobos. Lo único cierto es que Noelia hace más de un año que vive contra su voluntad, atrapada en un bosque que exhala crueldad. Recurso a recurso, a través de los Abogados Cristianos (qué indecencia de nombre), el padre está consiguiendo retrasar la muerte digna de la joven. La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló la eutanasia para Noelia, pero también reconoció el derecho a los familiares a oponerse. De nuevo, otro recurso que puede alargar meses la agonía la joven. Esta vez, el colectivo ultracatólico también ha aprovechado para querellarse contra la comisión que evalúa las peticiones de eutanasia en Cataluña.

Intimidar

Es difícil que los recursos de Abogados Cristianos acaben prosperando. De hecho, suelen perder ante los tribunales. Pero eso no importa. Lo de ellos es intimidar. Señalar objetivos, cuanto más notorios mejor, inocular su visión retrógrada y cuestionar los avances sociales ya consolidados. Y tan pronto ven las bragas de la Virgen en el cartel de La Mercè 2025 como atacan a centros donde se practican abortos. Todo vale en su repugnante estrategia de extorsión. Incluso llegar a la crueldad de empujar a un padre a alargar la agonía de una hija. Esa es la sociedad en la que sueñan. Aquella que tanto costó dejar atrás. La de la imposición, el dolor y la tristeza. Qué miedo da ese bosque.

Escritora