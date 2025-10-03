Carrasco y su ‘basurazo’

Begoña Carrasco ha traspasado una línea roja que marcará su mandato: atacar a los vecinos y vecinas de Castelló. Dijo alguien que «reconocer que nos hemos equivocado nos hace grandes». No hacerlo, nos hace pequeños. Solo bastan dos años para ver que tenemos una alcaldesa cada vez más pequeña.

Carrasco comenzó mal: prometiendo una reducción de impuestos que es una tomadura de pelo. Sabía que, a instancias de Europa (por cierto bajo los mandos del PP Europeo), habría que subir la tasa de basuras. Pero calló.

Este año pagaremos una media de 70 euros más entre IBI, basura e impuesto de circulación. Esa es la realidad. No hay otra. Y la señora Carrasco no ha sido valiente para amortiguar el golpe al bolsillo de las y los castellonenses. Desde el PSPV le ofrecimos propuestas para amortiguar el Basurazo de Carrasco, pero su prepotencia fue el arma para ignorarnos.

Trabas

Su gran idea fue anunciar una bonificación del 50% si se reciclaba siete veces en un ecoparque durante este 2025. Pero ahora, viendo que los vecinos y vecinas se están implicando, cambia las reglas del juego para ponerles todo tipo de trabas. Y no solo eso, incluso es capaz la señora Carrasco de culpar a la ciudadanía de «fraude» y «picaresca», en lugar de asumir que lo han gestionado de pena.

Su gestión es lamentable, hasta el punto de que esta semana ha cambiado la concesionaria de la recogida de basura y el caos es total: sin personal, sin nueva maquinaria, con el ecoparque colapsado… Sin nadie al volante, señora Carrasco.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló