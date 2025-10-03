Opinión | A FONDO
Destaca en Ruta a Vilafranca
Hui ens acomiadem a Vilafranca d’una nova edició de Destaca en Ruta, i ho fem amb un balanç altament positiu, que consolida, una vegada més, l’èxit d’aquesta aposta pionera per portar la innovació, la ciència i la transferència de coneixement allà on més falta fa o on més costa d’arribar. Parlem de municipis que, tot i tindre un gran potencial humà i productiu, sovint han quedat fora del focus dels grans centres de decisió. Destaca en Ruta treballa per revertir aquesta dinàmica, i ho fa convertint-se en molt més que una fira o un espai d’exposició: és una veritable eina de transformació social i econòmica, capaç de connectar la universitat amb les empreses, les administracions públiques i la ciutadania, amb l’objectiu comú de donar respostes innovadores i efectives als grans reptes del nostre territori.
Aquesta edició, marcada pel context difícil que travessa la comarca dels Ports arran del tancament de l’empresa Marie Claire, ha tingut un significat especial. No ha estat només un esdeveniment més, sinó un punt d’inflexió: una oportunitat per reactivar l’economia local, dignificar el territori i, sobretot, per no resignar-se davant l’adversitat. Per això, Destaca en Ruta Vilafranca ha estat, abans que res, un acte de resistència, d’esperança i de mirada cap al futur.
Durant dos dies, hem vist com la innovació prenia cos i forma a través de conferències, taules de debat, activitats divulgatives i demostracions pràctiques, amb una participació activa i compromesa de tots els sectors implicats. Els cinc eixos estratègics que han vertebrat el programa (agroalimentació sostenible, energia i medi ambient, innovació gastronòmica, patrimoni rural i casos d’èxit contra la despoblació) han posat damunt la taula propostes concretes per afrontar els principals desafiaments de l’interior de la nostra província.
El lideratge col·laboratiu ha estat clau. La Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, amb el catedràtic Juan Carda al capdavant, ha tornat a demostrar que la transferència de coneixement no ha de quedar-se als laboratoris ni als despatxos. Gràcies a la seua visió i al nostre compromís i al suport de la Universitat Jaume I, hem fet possible un espai de trobada que connecta la recerca acadèmica amb la realitat local. Com bé diu el lema de la Càtedra: la investigació ha d’estar al servei del territori i de les persones.
Vull posar en valor, també, la gran acollida de les activitats adreçades als joves. Els tallers científics, pensats per despertar vocacions entre l’alumnat de col·legis i instituts de la comarca, són una de les millors inversions que podem fer en el futur. Perquè innovar no és només desenvolupar tecnologia; innovar també és sembrar curiositat, autoestima i esperança.
Amb intervencions de primer nivell, com les dels doctors Miguel Carda, Luisa Alamá Sabater, Xavier Querol i Jaime González Cuadra, entre d’altres, o del restaurador amb Estrella Michelin Miguel Barrera, hem demostrat que el coneixement d’alt nivell pot (i ha de) arrelar al territori, apropar-se a la gent i parlar el seu idioma. Des de la sostenibilitat i l’economia circular fins a la gastronomia, la ramaderia, el turisme o la impressió 3D per a la depuració d’aigües, cada taula ha aportat idees i projectes reals, amb una clara capacitat transformadora.
Destaca en Ruta no naix de la casualitat, sinó d’una convicció profunda que compartim des de Vila-real: la innovació no pot ser patrimoni exclusiu dels grans centres econòmics. Per això, des de la seua primera edició el 2017, hem treballat perquè aquest model es consolide, amb èxit, a municipis com Vinaròs, la Vall d’Uixó, Orpesa, l’Alcora... i ara també Vilafranca. Cada parada és una mostra que, quan treballem junts, sumem fortaleses i multipliquem oportunitats.
Innovació
Vivim temps complexos, sí. Però també temps plens de possibilitats. I és en aquest escenari d’incertesa on la innovació ha de deixar de ser una paraula bonica i convertir-se en accions reals, útils i arrelades a cada territori. Això és el que fa Destaca en Ruta. Això és el que hem fet, junts, a Vilafranca.
Per això, des de Vila-real continuarem apostant amb determinació per aquesta iniciativa. Perquè creiem en una innovació humana, pròxima i transformadora. Perquè estem convençuts que només innovant des del territori podrem construir un futur més just, més sostenible i compartit. La nova Vila-real del segle XXI és innovadora, sostenible i plena d’oportunitats, uns valors que comparteix amb iniciatives com aquesta. Gràcies a tots els que ho heu fet possible.
Ens retrobarem, sens dubte, a la pròxima parada de Destaca en Ruta, però abans ens trobarem a Vila-real, a Destaca. Amb la mirada clara, la il·lusió intacta i el compromís ferm amb el territori i amb la seua gent.
Alcalde de Vila-real
