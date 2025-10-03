Digo, grito y condeno

La inmigración es un fenómeno social que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Solo desde esa perspectiva se puede entender porque aparecen andaluces rubios con ojos azules, se practica el wudú en el Caribe, se habla inglés en Australia, pululan ciertas gentes (europeos, negros, chinos…) en el continente americano... Aunque, eso sí, las causas son variadas: incremento de población, desarrollo industrial y tecnológico, hambre, dictaduras, guerras… Posiblemente, ahora, la globalización del sistema de producción capitalista. En todo caso, casi siempre tiene que ver con la desigualdad, la injusticia y la búsqueda de una vida digna.

Democracia

Por cierto, aquí no puedo detallar lo que representa la inmigración, pero en los temas esenciales expresa beneficio para España. Sin duda alguna. Además, no debemos olvidar que vivimos en una democracia en la que entendiendo que la inmigración no es un fenómeno transitorio, configura leyes que tienen el deber de integrar, reconocer derechos y asegurar la participación de estas personas. Claro que sí. Y esto no quiere decir, ni digo, que hay que abrir la puerta sin más ni que los inmigrantes pueden hacer lo que quieran. Nada de eso. Hay que seguir, como viene pasando, regulando y ordenando los flujos migratorios de acuerdo con la época, las situaciones, las necesidades…

Lo que sí grito y condeno es que no podemos tolerar lo que están haciendo las derechas, PP y Vox, con los inmigrantes, con esos seres humanos que injustamente asocian a delincuencia, a bajar el nivel de las escuelas, a presentar su religión como amenaza, a robar el trabajo, a saturar los servicios públicos, a recibir todas las ayudas… Es decir, los desnaturalizan y su degradación la utilizan como mercancía electoral.

Analista político