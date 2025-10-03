Dos décadas atrás advertí a mi entonces editora, ella sin la suficiente experiencia en el puesto, la práctica imposibilidad de repetir el fenómeno de resistencia al poder protagonizado por Katharine Graham, propietaria de The Washington Post, con ocasión del caso Watergate que propició la dimisión del presidente Richard Nixon. Con determinación, y ayuda del pulmón económico que la avalaba, Graham aguantó duros años de acoso e intento de derribo desde la maquinaria del Gobierno Federal y el Partido Republicano. Semejante hito histórico no se ha vuelto a repetir. Si hace 20 años vaticiné la extrema dificultad de resistir en la trinchera de un periodismo sin contaminación del poder de turno, la metamorfosis de la ética social imperante en nuestros días así como la evolución, más bien revolución, de los canales de comunicación ha llevado al periodismo independiente a la categoría de quimera.

Bajo llave

El campo abonado, en detrimento de la ciudadanía, entiende poco de colores, pero sí de intereses en los que convive la ambición partidista y empresarial. Las vivencias, desde la veteranía de quienes peinamos canas en esto del periodismo, y en la vida misma, nos permite atesorar material sensible guardado bajo llave; susceptible de aflorar cuando el aguante de uno comienza a resentirse. Ayer el colega Carlos Alsina desvelaba el talante mafioso del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Alsina contó el burdo intento de chantaje del hombre fuerte de Rajoy, ahora bajo la lupa de la justicia. En este oficio, todos tenemos algún Montoro en el cajón.

Periodista y escritor