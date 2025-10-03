Visca la Mare de Déu del Roser!

Llegado octubre, Almassora late con más fuerza, impulsada por la devoción a su patrona, la Mare de Déu del Roser, y por el deseo de reencontrarnos, de celebrar y de mostrar con orgullo lo que nos hace únicos a los almassorins.

La Mare de Déu del Roser simboliza unidad, identidad y arraigo. Ella representa los valores que han acompañado a generaciones de almassorins, que son espejo de nuestra forma de ser. Somos acogedores y hospitalarios.

Desde la concejalía de Fiestas, que dirige mi compañero Arturo Soler, y desde la Junta Local de Fiestas, que preside Santiago López, en nombre de todos sus miembros, han diseñado un programa para todos que abraza lo religioso, lo cultural, lo festivo y lo popular. Un abanico inmenso de posibilidades con más de un centenar de actos programados. Cada celebración es reflejo de nuestra devoción, de la alegría del encuentro, de la fuerza de la tradición y de la ilusión de compartir.

Detrás de esta programación, hay un esfuerzo inmenso. Es justo y merecido reconocer la labor de tantas personas y colectivos que hacen posible que todo funcione. Desde la Junta de Fiestas hasta las peñas, pasando por el personal municipal, la Policía Local, la Guardia Civil, las asociaciones y los voluntarios que, con su trabajo silencioso, garantizan que los almassorins y visitantes disfruten de unos días memorables.

En estas fiestas, la figura de la reina, Sara Benet Clausell, y su corte de honor, formada por Lidia Martínez López, Carla Sánchez Ahis y Juani Hernández Galdon, encarna la juventud, la emoción y la alegría que definen a los almassorins. Ellas son el rostro que representa el cariño y la ilusión de Almassora, una imagen que permanecerá siempre en la memoria colectiva.

Disfrutar al máximo

Os invito a vivir estas fiestas con intensidad, pero también con respeto, civismo y responsabilidad, para que todos podamos disfrutarlas al máximo. Aprovechemos estos días para reforzar lazos, para demostrar el orgullo de pertenecer a Almassora y para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones el legado de nuestra historia y nuestras tradiciones.

Visca la Mare de Déu del Roser!

Visca Almassora!

Alcaldesa de Almassora