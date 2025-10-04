Se acerca nuestro día

Desde 1976 las valencianas y valencianos celebramos el Día de la Comunitat, tras ser institucionalizado; sin embargo, Valencia festeja el 9 de octubre desde el siglo XIV. Siglos de historia, tradición y emoción se concentran en una fecha que, hoy día, es ya especial para todos.

Desde Peñíscola, en el extremo norte de la Comunitat Valenciana, quiero reivindicar a escasos días de nuestro día, la necesaria vertebración del territorio como tarea indispensable para profundizar en este sentimiento compartido.

Las banderas y los símbolos juegan un papel importante de identificación, de significación que valoro, comparto y respeto profundamente; sin embargo, en estos días, es justo también alzar la voz frente a la desigualdad, reclamando el derecho de todas las valencianas y valencianos a contar con las mismas oportunidades.

Dignidad

La consideración, por parte de las instituciones públicas, de todo el territorio como un espacio de convivencia, solidaridad, de crecimiento y de progreso, debe ir acompañado siempre de acciones que atestigüen esta voluntad. Si, por el contrario, sumamos motivos por los cuales la brecha entre unas zonas y otras se agranda, debemos exigir en estos espacios, dignidad, consideración y responsabilidad a quienes llevan las riendas de los gobiernos competentes para que la vertebración territorial sea una realidad.

Eliminar las evidentes desigualdades entre los núcleos urbanos y el entorno rural, trabajando de forma conjunta por evitar la despoblación; así como acortar la distancia entre centro y periferia, sumando servicios e infraestructuras que generen oportunidades de crecimiento en todo el territorio es indispensable para crecer en igualdad. Reflexionemos en estos próximos días de celebración sobre cómo seguir construyendo juntos un futuro mejor para todas y todos.

No quiero finalizar esta reflexión sin explicitar lo importante que es para mí la afirmación de lo propio sin la negación de lo ajeno. En estos tiempos en que se cuestiona la capacidad de llegar a acuerdos en nuestro país, los valencianos debemos lanzar un grito unánime pidiendo respeto y sensatez para todas y todos, reivindicando nuestra identidad proclamando también nuestra pertenencia a España, exigiendo lealtad y compromiso por parte de todos, reclamando reconocimiento, valor y seriedad. Desde la celebración de lo propio, vivamos con responsabilidad nuestra condición de valencianos y españoles, comprometidos con nuestro futuro y el de todos los territorios propios y los de toda España.

Alcalde de Peñíscola