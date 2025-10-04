Bellezas Circasianas

El viajero, periodista y think tank Robert Kaplan se pregunta en La mentalidad trágica por dónde puede andar en estos momentos la famosa y vieja cuestión de Oriente Medio. Pues no se ha movido del sitio, que se sepa, Repsol ya no hace mapas. Opina Kaplan que defender las causas difíciles puede desembocar en exceso de buena fe, al fin dañina por falta de fuerza. Hobbes sigue ahí con sus consejos que son los de Goethe: «Prefiero la injusticia al desorden». Pues ha llegado el turno a una ventolera de protestas de modo que hasta los bebés sepan que Israel es una democracia racial, o sea un imposible. Por cierto: los malos llevan el ceño fruncido y no pueden triunfar como el judío Paul Newman.

Cantamañanas

Ahora son buenas las manifestaciones populosas, como las convocadas en tiempos de Bush Niño, que nos permitían saber la clase de cantamañanas que gobernaba el cotarro, con armas de destrucción masiva como el almirez bien templado. Hay margen para quitarles el sueño. Las cosas van mejor, escribe Kaplan, cuando nos gobierna el sentimiento trágico de la vida o sentimiento trágico de la Liga, que dijo aquel. No empuñemos las armas que no tenemos ni como simulacro. En Israel y Palestina se despliega el abanico de las naciones semitas. Dios pesó su fe en Él regalando a Abraham una navaja de Albacete y como quiera que Bob Dylan no estaba por la faena, Dios le replica: «Ya puedes correr la próxima vez que me veas». Bob se alejó mascullando no sé qué acerca del precio del cordero.

Las rubias pueden ser también rusas y judías a la vez y en ese caso se sirven en cucharaditas de miel. Supongo que las guapas estaban ahí por si algún bellotero quería contrapesar el último progrom. Perdón por el chiste tenebroso, es de Napoleón.

Y Netanyahu al estercolero.

