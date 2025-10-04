Castellón mira a Europa

Qué bien sienta ponerse a escribir este artículo semanal cuando acabas de recibir una de las noticias más esperadas del año. El pasado 28 de febrero presentamos nuestros proyectos para optar a fondos europeos y, tras meses de espera, esta mañana a primera hora (ayer para el lector) me ha sonado el teléfono. Era la directora de la Oficina de Proyección y Planificación Económica, Carmen Vilanova, quien me anunciaba que hemos logrado la importantísima cifra de 8,5 millones de euros, una inyección que comportará una inversión global de 20 millones de euros. Se trata de todo un éxito y más teniendo en cuenta que Castellón ha sido la ciudad de la Comunitat Valenciana que ha recibido la mayor cuantía y que otras de la importancia de Alicante, Gandía o Elche se han quedado fuera.

Este éxito ha sido posible gracias a la extraordinaria labor realizada por el equipo que dirige Vilanova, coordinadamente y de la mano de las áreas de Intervención, Contratación y Obras e Infraestructuras. Este engranaje funciona a la perfección y nuestra alta capacidad de gestión (técnicos y concejales) ha hecho posible que nos hayamos convertido en referente nacional en captación de fondos europeos. Somos una de las 9 ciudades de toda España y la única de la Comunitat Valenciana que ha conseguido este año financiación en las dos convocatorias. Todo un éxito para la ciudad, para este gobierno y para el Ayuntamiento.

Quiero que sepan que estos 8,5 millones no se quedarán ahí. En marzo del 2027 podremos recibir más fondos, pues las localidades con mejor ejecución de los proyectos aprobados optarán a una repesca con más financiación. Hemos demostrado que somos líderes en captación, gestión y ejecución, de ahí mi absoluto convencimiento de que el éxito esta garantizado.

Conseguir estos 8,5 millones de euros es de suma importancia, pues nos permitirán impulsar siete proyectos estratégicos en este proceso que hemos iniciado para crear el Castellón del futuro. Se trata de iniciativas que contribuirán a la creación de una ciudad más verde, más accesible y con mayor calidad de vida y cuya tramitación, en algunos casos, está muy adelantada.

Me refiero, por ejemplo, a la reforma del Mercado Central que, tras aprobar el proyecto y consensuar esta misma semana los vendedores el reparto de espacios, ha dado el paso definitivo para poder empezar las obras en el mes de enero, tras finalizar la campaña de Navidad. Mientras, en paralelo, este mes de octubre darán inicio los trabajos de ejecución del mercado provisional que se ubicará en la plaza Sant Clara. El nuevo espacio comercial se convertirá en un importantísimo revitalizador del centro de la ciudad y un inmejorable escaparate no solo de nuestros productos kilómetro 0, tal y como lo es ahora, también de nuestra gastronomía. Será una instalación al nivel de los mercados gastronómicos de las grandes ciudades europeas. Y, a su vez, un perfecto escaparate de las múltiples posibilidades que ofrece la utilización de cerámica en los espacios públicos, tal y como ya lo están siendo proyectos tan importantes como la reforma de la avenida Ferrandis Salvador o la del Mercado de San Antonio.

Censal Parc

Otra de las grandes actuaciones que haremos con estos fondos será el inicio del Censal Parc, el mayor parque de la ciudad, con 122.0000 m². Para hacerse una idea, tan grande como 20 estadios SkyFi Castalia. Con esta aportación europea podemos garantizar que la primera fase de este macroproyecto, que entra dentro de nuestro compromiso de renaturalizar la capital de la Plana, estará en marcha esta legislatura.

También dentro de esta labor por un Castellón más verde se encuentran la transformación de las plazas Hermanos Villafañe, en el barrio de La Guinea; y de las Telecomunicaciones, del Parque del Oeste. Y, cómo no, la creación de corredores verdes en los principales ejes comerciales.

También será fundamental la transformación de la manzana albinegra, junto al SkyFi Castalia, para mejorar la calidad de vida de los vecinos y la imagen de la entrada norte de la ciudad.

No menos importante es reformar la Pérgola, para la que ya hemos adaptado el proyecto. Es otro lugar emblemático y que cuenta con raíces históricas que lo hacen patrimonio de varias generaciones de castellonenses. Su rehabilitación era otra prioridad para este gobierno que tengo el honor de presidir.

Y el séptimo proyecto que ejecutaremos gracias a estos fondos europeos será la creación de una nueva herramienta para agilizar la gestión municipal, modernizándola y haciendo más eficientes los trámites. Aspiramos a contar con una administración más ágil y a la altura de lo que los castellonenses se merecen y pensamos que, de esta manera, lo vamos a conseguir.

Ya ven que recibir estos 8,5 millones de euros es una verdadera alegría pero también implica mucho trabajo. No nos asusta. Tenemos el impulso político y las ganas de seguir esforzándonos por y para los castellonenses.

