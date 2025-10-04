Opinión | LA RÚBRICA
Crònica d’una mort anunciada
La crisi de govern a Benicarló no és només conseqüència de l’ambició desmesurada de dos regidors, sinó també d´un pacte que quan es va signar ja es sabia que seria difícil de sostenir. Quan es construeix un acord sobre bases fràgils el resultat es la ruptura.
Els regidors expulsats han posat els seus interessos per damunt del projecte col·lectiu, bloquejant la feina i convertint la política local en un escenari d’egos, mentides i desconfiances. Però l’equip de govern que ara els aparta ha d’assumir responsabilitats: va ser la seua decisió integrar-los, encara sabent el risc que això comportava. Cal exigir més altura de mires.
La ciutadania vol governs capaços de dialogar, compartir i treballar per reptes reals com l’habitatge, els serveis públics, la sostenibilitat o el sector primari. En canvi, a sovint es troba amb disputes internes que debiliten la confiança en la política.
Conseqüències
Les conseqüències d’una gestió marcada per la falta de consens són clares: Benicarló perd força i oportunitats, com demostra haver quedat en reserva en la convocatòria de fons europeus EDIL. És només un exemple de com la falta d’entesa pot limitar el progrés i el benestar d´un poble.
Benicarló necessita estabilitat i lideratges que posen el bé comú per davant dels egos. Només amb responsabilitat i transparència es podrà recuperar la credibilitat i avançar cap a un projecte de ciutat digne del seu potencial. Governar és treballar per tota la ciutadania.
Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Benicarló
