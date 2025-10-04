Enganchados a la electricidad

La energía eléctrica es hoy la gran columna vertebral de la transición ecológica. Es el requisito imprescindible para reducir emisiones y garantizar que la industria pueda sobrevivir en una Europa que se ha marcado como meta la neutralidad climática en 2050. Castellón, con su potente sector cerámico, se encuentra en el centro de este enorme desafío. No solo nos jugamos cifras en cuanto a producción, sino que ya hablamos de asegurar el modelo económico que sostendrá a nuestra provincia en las próximas décadas.

El paso de los hornos de gas a hornos eléctricos quizá sea aquí el símbolo más palpable de ese cambio. El azulejo, que representa más del 30% del PIB provincial y concentra más de la mitad del consumo eléctrico, no puede (a tenor de las duras exigencias medioambientales) seguir dependiendo de combustibles fósiles si quiere mantener su competitividad en los mercados internacionales. Pero este viraje no está exento de riesgos. Los datos revelan una saturación de las redes eléctricas que supera el 99% en Castellón, un nivel que no deja margen de maniobra. En otras palabras, cualquier gran proyecto que llegue a la provincia podría quedarse sin la capacidad necesaria para arrancar.

Burocracia

Esta realidad evidencia una contradicción que resulta evidente. Por un lado, las instituciones europeas presionan para acelerar la descarbonización. Por otro, la infraestructura eléctrica camina a un ritmo lento, atrapada en procedimientos burocráticos y con una inversión que aún no responde a la magnitud del desafío. Las compañías distribuidoras aseguran que las necesidades actuales están cubiertas, aunque reconocen que en muchos casos es necesario reforzar nudos estratégicos para dar salida a nuevos consumos. La pregunta es si ese refuerzo llegará a tiempo.

Es verdad que existen importantes proyectos en marcha, como es el caso de la conexión entre la Plana y Onda, el refuerzo de Nules hacia Moncofa, la construcción de nuevas subestaciones en Peñíscola o la tramitación de otra en Vinaròs. Son pasos necesarios, pero insuficientes para responder a un horizonte en el que el consumo eléctrico de la cerámica (se calcula) pasaría de 1.600 gigavatios hora en 2025 a casi 6.000 en 2050. La magnitud de este salto obliga a pensar a largo plazo y con ambición.

A esta complejidad técnica se suma un factor añadido que hay que tener en cuenta, como es la necesidad de conciliar la expansión de infraestructuras con el territorio. Así que lo que está en juego no es menor, porque una red eléctrica incapaz de absorber nuevas demandas condenaría a Castellón a perder inversiones y a ver cómo sus sectores productivos corren el riesgo de estancarse. Y para asegurar el éxito ante estos desafíos, es nuevamente necesaria una acción coordinada. Por un lado, el Gobierno central, que debe acelerar la nueva planificación estatal de transporte eléctrico. De otro lado están las compañías distribuidoras, que necesitan un marco regulatorio claro que les permita invertir con garantías.

Castellón tiene todo lo necesario para convertirse en un referente de la transición verde. Posee una industria potente, el conocimiento tecnológico y una extensa experiencia en procesos de transformación. Pero si no se resuelve el cuello de botella eléctrico, ese potencial caería en saco roto. La electrificación ya no es el futuro, es el presente, y Castellón no puede ni debe dejar escapar nuevas oportunidades que le conviertan en modelo a seguir para otros territorios.