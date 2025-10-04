María y Arturo, Arturo y María

Esta semana, por el mismo precio, en lugar de en un charco, voy a meterme en dos: María Pombo y Arturo Pérez-Reverte. Voy a bautizarlos los Reyes Católicos de la literatura patria. Tanto monta, monta tanto. El uno un letraherido (qué palabra tan bonita), la otra una iletrada (he pensado bien el adjetivo, RAE mediante, pero no solo por su definición, que también, sino por el ejemplo que aparece en el diccionario: «Para un lector iletrado la novela es difícil de entender»).

Vaya pareja de polemistas. Ella afirma que leer no te hace mejor persona, él que las editoriales publican mucha basura. Así, a priori, estaría de acuerdo con ambos. Pero si lo pienso un poco encuentro grietas.

Se lee para disfrutar, para comprender el mundo, para entenderse uno mismo, pero no para ser mejor que nadie. ¿O sí? ¿Qué quiere decir «ser mejor», un término comparativo respecto a los demás o hacia uno mismo? Quizá los que no leen creen que quienes sí lo hacemos buscamos ser más listos o vanagloriarnos de ello. Puede que ahí radique su error. Yo al menos leo por las razones que he expuesto antes, sobre todo por la primera: me lo paso bien. La clave de las palabras de la influencer podría encontrarse en el término «mejor». Sin darle demasiadas vueltas a ese término, apuntaría a que yo me considero «mejor» de lo que sería si no leyese. Por tanto, para mi felicidad, estoy en contra de las manifestaciones de la señora. Tengo gente a mi alrededor a la que aprecio mucho que no leen un libro ni por error. Los considero gente maja y me alegro de tenerlos cerca. Incluso diría que son más interesantes que muchos que leen con denuedo, pero estoy absolutamente convencido de que si leyesen con frecuencia, se convertirían en versiones mejores de ellos mismos. Igualmente, estoy convencido de que si yo comiese más fruta mi dieta sería más saludable, pero prefiero los helados. Nadie es perfecto.

Declaraciones estridentes

El otro, el polémico novelista se queja de las presentadoras de televisión que publican libros. Es curioso porque él saltó al estrellato desde el Telediario, a la sazón quizá el programa más popular de su época. ¿Hipocresía? No del todo: él, como lector abundante, se siente por encima de las supuestas no lectoras que publican en grandes editoriales. Eso lo relaciona con María Pombo y justifica esta columna fusionada. Pérez-Reverte parece creerse superior, mejor, que las presentadoras que publican porque lee y ellas, a saber si lo hacen. Sin embargo, el creador de Alatriste lleva muchos años alimentándose de las polémicas que genera con declaraciones estridentes en los medios de comunicación modernos, como X (antes Twitter). Nadie mejor que él sabe de la necesidad de estar en boca de todos para rentabilizar su profesión. Se toma su oficio como un empresario, justo lo que censura de las editoriales. Pues sí, al final sí veo hipocresía en don Arturo.

He salvado el día. Disiento con los dos, que es justo lo contrario de lo que pensaba al principio. Vamos bien, Carlos.

O no, porque he acabado dándole bombo a dos personas que, leyendo o sin hacerlo, no las considero mejores que la mayoría.

Editor de La Pajarita Roja