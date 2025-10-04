Hélène Cixous o la vida en literatura

Hélène Cixous recoge el Prix Formentor de manos de Simón Pedro Barceló y Marta Buadas en el Teatro Real de Madrid. / MEDITERRÁNEO

Por tercer año consecutivo he tenido la fortuna de reencontrarme con amigos y colegas en una cita que ya es un hito de la resistencia cultural y del pensamiento: las Conversaciones de Formentor. Este año, trasladadas al hotel Occidental de Aranjuez, han vuelto a recordarnos que, sin la literatura, el mundo sería un lugar menos habitable. En este espacio de debate y reflexión no hay arrogancia, no hay imposturas: aquí todo gira en torno a la palabra como motor de conocimiento, como impulso vital.

El Prix Formentor 2025 ha recaído en la autora francesa Hélène Cixous, una escritora tan influyente como injustamente desconocida en España, donde apenas contamos con traducciones de su obra. Su figura es monumental no solo por las amistades que la acompañaron —Derrida, Foucault...— sino porque encarna como pocas lo que significa vivir en y desde la literatura. Quien se adentra en su universo creativo descubre que la literatura no es un adorno, ni un pasatiempo erudito, sino la posibilidad de pensar, de sentir, de habitar el mundo de una manera radicalmente humana.

Cixous habló en Madrid de la necesidad de ver siempre el lado poético de las cosas, de la lengua como refugio y como fuerza. Aseguró, con la contundencia de lo esencial: «No se puede vivir sin literatura». Y tenía razón. Porque la literatura no milita, no impone, no dicta. La literatura acompaña, interroga, abre caminos. Es la memoria y la imaginación, es el cuerpo de lo que somos.

La concesión del Formentor a Cixous nos recuerda algo urgente: que la literatura no es un lujo prescindible, sino el marco ineludible de nuestra existencia, como lo es la cultura. En tiempos de ruido y velocidad, la voz de Cixous nos invita a volver al corazón de lo que nos sostiene: el lenguaje, la palabra, el relato compartido de la vida.