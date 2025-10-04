Yo soy optimista, ¿y usted?

La Comunitat Valenciana afronta este octubre que acaba de empezar uno de los meses políticamente más difíciles desde la aprobación del Estatut. Con un presidente en precario, un Consell desnortado, un juzgado estrechando el cerco sobre la responsabilidad que en la muerte de más de doscientas personas pudieron tener algunos de sus principales miembros, un enfrentamiento feroz con el Ejecutivo central con profusa utilización de juego sucio por ambas partes, una oposición dispersa sin guion ni liderazgo, la ultraderecha creciendo amenazante y la polarización más extrema definitivamente asentada, no es una exageración afirmar que un año después de la Gran Riada la degradación de la convivencia es un hecho que impregna todas las instituciones para desgracia de los ciudadanos, a los que se trata con absoluto desprecio.

Durante todo el mes de septiembre, tras las vacaciones estivales, el mantra repetido por propios y extraños ha sido el de que «el presidente ha vuelto fuerte», en referencia a Carlos Mazón. No lo sé. Habría que estar en su cabeza para saber cuánto de escenificación y cuánto de verdadera recuperación anímica hay en su comportamiento. Pero en cuanto a su situación objetiva, nada ha cambiado para mejor después de agosto.

En el plano político, su partido sigue sin aclarar cuál va a ser su futuro, lo que le mantiene en la interinidad. El «golpe de efecto» que se pretendió dar tras la dana con el nombramiento de un militar en la reserva para hacerse cargo de los planes de reconstrucción, polémico desde sus inicios, se difuminó rápidamente. Gan Pampols será más recordado por lo que ha dicho en estos meses que por lo que realmente ha hecho (o le han dejado hacer), pero el caso es que se va como vino, lo que ha llevado al president Mazón a anunciar con antelación inusitada una remodelación de su gobierno de la que se desconoce alcance ni fin. Y las encuestas siguen mostrando un PP en pronunciado retroceso, incapaz de sumar por sí solo más escaños que la izquierda y, por supuesto, sin posibilidad alguna de gobernar si Vox no quiere. De hecho, hoy por hoy el PP está más cerca de perder la condición de partido más votado en la Comunitat que de aproximarse a la mayoría absoluta.

En el frente judicial, la otra gran pata de esta mesa coja que es hoy el Consell, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado para la Administración autonómica en las últimas semanas. Si ninguna instancia superior la corrige, los autos de la juez de Catarroja que investiga lo sucedido el 29-O han dejado clarísimo que va a sentar en el banquillo a la exconsellera Salomé Pradas, cuya actuación califica ya sin ambages de negligente, sin que nadie pueda saber a ciencia cierta si Pradas cambiará su línea de defensa cuando se vea en ese trance, sola, fané y descangallá.

Pero es que la magistrada ha vuelto a repetir su invitación a Mazón para que declare voluntariamente como imputado. En última instancia, si Mazón no va por su propio pie, todo dependerá de que la juez lo pida en una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia y este lo admita. Pero la intención no puede ser más evidente: no hay ningún presidente autonómico al que tantas veces se le haya «avisado» de que, si la instructora del caso pudiera, ya estaría declarando asistido de abogado.

Los vídeos que se están conociendo (al final, la reunión del Cecopi, de la que se dijo que no había grabaciones, da por sí sola para un documental que rompería las audiencias) apuntalan la tesis de la magistrada de que todo el dispositivo de emergencias de la Generalitat falló groseramente en la dana del 24. Pero lo que más impacta es ver esas imágenes del president, a las 20.30 de la noche, absolutamente desubicado y falto de información sobre lo que estaba ocurriendo en la comunidad que gobierna, cuando ya la mayoría de las muertes se habían producido.

Lejos de aclararse, la situación judicial presenta para Mazón y el PP una amenaza ahora mayor: la que pudiera afectar a la vicepresidenta Susana Camarero si la juez considera que el departamento que dirige no cumplió con su obligación de avisar y proteger a las 37 personas dependientes a su cargo que se cuentan entre las víctimas mortales de aquel día. La mayoría de los juristas opinaban, antes del verano, que el número de imputados ya no iba a aumentar: Pradas, el secretario autonómico Argüeso y, si acaso, algún técnico. Pero la juez, que va a prorrogar la instrucción como mínimo hasta la primavera, acaba de abrir otra vía que nadie sabe dónde puede acabar, pero que, de dar lugar a nuevas acusaciones, provocaría un mazazo difícil de resistir para el PP. Camarero, igual que Mazón, está aforada por el hecho de ser consellera. Pero el desgaste está siendo ya tremendo y todo hace pensar que irá a más. Como no hay mal que por bien no venga, si alguien tiene el puesto seguro en la remodelación del Ejecutivo que ha anunciado Mazón, esa es Camarero, a la que el president no puede dejar ahora sin el escudo protector de su aforamiento. Otra cosa es con qué competencias continuará. Veremos.

Mazón ha recuperado, eso sí, parte de su liderazgo en el partido. En el PP indígena han pasado de no responder a la pregunta de si Mazón puede ser candidato a la fase en la que ya contestan con un «puede». Todavía nadie ha dado el salto del «puede» al «debe». A nadie se le ocurre preguntar si Ayuso, Rueda, Moreno Bonilla o López Miras, por citar ejemplos, van a ser los candidatos y eso ya dice mucho de cómo están las cosas, lejos de ser lo que se quiere que parezca. Pero sea como sea, lo cierto es que Mazón aún no ha podido recuperar el liderazgo social que una comunidad necesita de su presidente.

La prueba de fuego de este mes maldito ya para siempre en el calendario tendrá lugar este 9 d’Octubre. Será la primera conmemoración del Día de la Comunitat que se celebre tras la Gran Riada y como era de esperar todo apunta a que no será un día festivo, sino de enormes tensiones. La Generalitat ha tenido que suspender el tradicional cóctel que se celebraba después del acto solemne del Palau. Pero la atención está puesta en la procesión cívica que se organiza por la tarde. Decíamos al principio que la oposición no tenía guion, pero corrijo: lo que tiene es un deplorable guion, si nos referimos a ese 9 d’Octubre. Las declaraciones del secretario de Organización del PSPV, Mascarell, alentando las protestas contra el president de la Generalitat, a sabiendas de que pueden derivar en altercados violentos, son intolerables. Pero que la ministra secretaria general del PSPV, Diana Morant, no sólo las haya respaldado, sino que haya ido incluso más lejos que su matarife, afirmando que la presencia de Mazón en la procesión sería una «provocación», es tan lamentable que resulta difícil encontrar un calificativo suficientemente contundente que aplicarle. ¿Qué quiere el PSPV de Morant? ¿Convertir València en un nuevo Paiporta, a ver si esta vez el que recibe el palo en la espalda es Mazón? Es de una irresponsabilidad indigna de quien pretende gobernar y de una estupidez política supina, porque ahora el PP tiene fácil culpar al PSOE de lo que pase, sea lo que sea.

El doctor Bartolomé Pérez Gálvez, psiquiatra de prestigio, director general de Salud Mental, un profesional comprometido con la política en tanto esta sea una forma de servicio al ciudadano, una rara avis que no se corta en decir lo que piensa moleste a quien moleste, advirtió este miércoles, en el Foro para la Reconstrucción que organizó Prensa Ibérica, que la polarización revictimiza a las víctimas porque les hace revivir una y otra vez la tragedia y les hace sentir que están abandonados a su suerte. Pidió, con toda la claridad y la crudeza de la que fue capaz (que es mucha, créanme) que esa polarización, que utiliza como carne de cañón a los ciudadanos, sean damnificados o no, se reconduzca en beneficio de todos. Mientras él lo decía, el que suscribe recordaba una escena de la mítica «El Ala Oeste de la Casa Blanca», donde el presidente Bartlet le explica a su jefa de Prensa, CJ Cregg, la diferencia entre un pesimista y un optimista. «Un pesimista es el que dice: la cosa no puede ir peor», señala Bartlet. «¿Y un optimista?», pregunta CJ. «Es el que replica: sí, claro que puede ir peor». Que me perdone Barti, y de paso Mazón y Morant, pero soy optimista.