La calle de moda

Hablando de ocio y restauración, el centro peatonal de Castelló está de moda. Y si afinamos más, vemos que el entorno de la calle Morería está más que de moda. No ya por el pub Spoonful Club, que no pierde parroquianos desde hace más de una década, sino por los locales que han crecido a su alrededor. Desde El Colmado hasta la tasca Platos Rotos, pasando por Las Bocas y Candela, la cosa está que arde. Se puede comer, cenar, tapear, cafetear, copear… Lo que cada uno prefiera. Y si cruzamos la calle Enmedio para adentrarnos en Antonio Maura, encontramos la taberna Enmedio 138, el restaurante Trenkaclosques Bar y mi querido Arre, donde la carne es la reina.

En la misma esquina de la calle Mayor con Morería se encuentra la taberna Donde las Medianas. El nombre es raro. Incomprensible, incluso. No me acaba. Pero más allá de ese detalle, se trata de un local maravilloso. Cuando era el bar Dominó, en otra vida, ya saben a qué me refiero, queridos lectores, al inexorable paso del tiempo, me daba la impresión de que estaba infrautilizado. Y no me equivocaba. Ha llegado un nuevo gerente al lugar, alguien a quien no tengo el placer de conocer pero que es merecedor de todos mis respetos, y ha creado un espacio a medio camino entre el restaurante gurmé y la taberna de barrio y, de este modo, con una carta relativamente corta, se ha sacado de la manga una oferta que merece ser conocida por todos ustedes. Morería está de moda, y yo, que hace un tiempo viví en la vecina calle Isabel Ferrer, me alegro.

Escritor