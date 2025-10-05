Opinión | La ventana de la UJI
El Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies
Aquesta setmana hem inaugurat el Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals de la Universitat Jaume I (UJI), un projecte fet realitat gràcies a la col·laboració entre la Universitat i la Generalitat valenciana. Ara fa quatre anys que l’UJI i la Conselleria d’Educació vam identificar la necessitat de disposar d’un nou espai compartit per a fomentar, des d’una perspectiva interdisciplinària i col·laborativa, la formació del professorat, la innovació i la investigació educativa en un món marcadament digital. I amb aquesta vocació vam definir aquest nou centre, amb l’objectiu de convertir-se en un hub de generació de coneixement i transferència al món educatiu, tant a escala local com global.
La seua concepció va partir d’una anàlisi de necessitats i d’experiències semblants i inspiradores d’arreu del món. En l’aspecte conceptual, per exemple, cal mencionar com a referència el Taylor Institute for Teaching and Learning de la Universitat de Calgary (Canadà), La Centrif de la Universitat Gustave Eiffel (França), o el Learning and Teaching Building de la Universitat de Monash (Austràlia).
Tots aquests centres es caracteritzen per la flexibilitat, la generació d’espais per a la col·laboració i l’aprofitament d’àrees comunes per als aprenentatges informals, a més de l’eficiència energètica i la sostenibilitat. També són espais de referència en formació del professorat i innovació educativa el Teaching Lab de la Universitat Tecnològica de Delft o els Future Learning Spaces de la Universitat d’Utrecht, als Països Baixos.
Així mateix, altres centres destaquen per la connexió entre la Universitat i les etapes educatives prèvies, com és el cas del Center for Learning in the Digital Age de la Universitat de Rochester (Estats Units), o per la transferència de la investigació educativa, com el cas de l’Institut per al Futur de l’Educació del Tecnológico de Monterrey (Mèxic).
El nou Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals, que s’ubica al Parc Científic i Tecnològic de la universitat pública de Castelló, ha comptat amb una inversió de 7,3 milions d’euros, cofinançada per la Generalitat valenciana i la Universitat Jaume I, i disposa de prop de 4.000 metres quadrats, distribuïts en cinc plantes.
La planta baixa inclou aules de formació, un gran vestíbul amb una zona diàfana i un atri central que potencia la il·luminació natural i interconnecta els diferents espais de l’edifici. A més, disposa d’una Aula del Futur, una iniciativa per a l’experimentació i la renovació metodològica, que s’alinea amb el projecte Future Classroom Lab de l’European Schoolnet.
Dependències
La primera planta alberga la seu dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE), responsables de la formació del professorat preuniversitari i dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, amb qui des de la Universitat Jaume I col·laborem amb cursos i projectes o, més recentment, amb la creació compartida de microcredencials de formació.
En la segona planta s’ubica la Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) de l’UJI i el Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT), referent des dels seus orígens l’any 2001 en l’àmbit de la tecnologia educativa. En aquesta planta, el professorat també té a la seua disposició cabines d’edició de vídeo i pòdcasts, un estudi de gravació de vídeo, així com laboratoris d’innovació educativa.
Finalment, en la tercera i quarta planta de l’edifici es troba l’espai destinat a l’Institut Universitari de Ciències de l’Educació (IUCE). Un nou institut d’investigació que acollirà més de vuitanta investigadors i investigadores, i que abordarà temàtiques com la transformació digital de l’educació, la inclusió i la cohesió social, la renovació pedagògica i les estratègies d’aprenentatge, la promoció de la creativitat i les arts, i l’educació per al benestar.
En definitiva, un espai per a crear, experimentar, compartir i aportar solucions innovadores a problemes educatius autèntics i complexos. Com deia la nostra rectora, Eva Alcón, en l’acte d’inauguració, el valor d’una nova infraestructura al campus no és sumar un edifici més, sinó potenciar les nostres capacitats formatives, científiques, d’innovació i transformació social. Una oportunitat per a consolidar la Universitat Jaume I de Castelló com a referent en la investigació educativa.
Delegat de la rectora per a la Transformació Docent
