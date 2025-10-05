Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Paraules de vida

Sergi Gordo

Sergi Gordo

Una crida a l'alegria

Els dies 8 i 9 d’aquest mes d’octubre, la basílica de sant Pere acull el Jubileu de la Vida Consagrada, un esdeveniment al qual estan convidats, d’una manera particular, tots els consagrats i consagrades de les diverses formes de vida que conformen el Poble de Déu.

El papa Lleó XIV, quan era superior general dels agustins, reconeixia que «hi ha milers i milers de joves que estan buscant l’experiència que els ajudi a viure la seva fe». La nostra prioritat, assenyalava l’ara Pastor de l’Església catòlica, consisteix a «viure la vida nova, viure l’Evangeli». El Senyor, a l’Evangeli, ens mostra el camí de les Benaurances (cf. Mt 5,1-12). Així, darrere d’aquestes paraules del Sant Pare, no només hi havia un apòstol de Jesucrist, sinó també un frare consagrat a l’Amor, un portador de llum a través dels vots de pobresa, castedat i obediència, que volia mostrar el rostre d’un Déu que batega amb entranyes de misericòrdia.

La vida consagrada, sempre en contínua recerca de la justícia, la caritat i la fe en unió amb els qui invoquen el Senyor amb un cor pur (cf. 2Tm 2,22), és una crida a l’alegria, aquella bellesa del rostre que irradia la glòria del Pare (cf. 2Co 4,6): «Sempre, on hi ha els consagrats, els seminaristes, les religioses i els religiosos, els joves, hi ha alegria, sempre hi ha alegria. És l’alegria de la joventut, és l’alegria de seguir el Crist; l’alegria que ens dona l’Esperit Sant, no l’alegria del món. Hi ha alegria!», revelava el papa Francesc, religiós jesuïta, durant una trobada amb novicis i novícies celebrada el juliol de 2013.

La Bona Nova, acollida en el cor, transforma la vida. A la nostra diòcesi comptem amb diverses comunitats de vida consagrada que són testimonis i sembradores d’aquesta alegria que transforma la Terra. Hi ha un tret que, cada vegada que els visito, em transforma per dins; i és que sempre els veig feliços i somrients. Gràcies, estimats consagrats i consagrades, per viure cada dia en la voluntat de Déu, despullant-vos del tot dels vostres interessos, per poder dir amb sant Pau: «Ja no soc jo qui visc, és Crist qui viu en mi» (Ga 2,20).

Bisbe de la Diòcesi de Tortosa

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents