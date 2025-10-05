La despoblación nos pone a prueba

El debate sobre la despoblación ocupa uno de los grandes ejes de las políticas territoriales en España. En este contexto, Castellón ilustra con crudeza lo que significa perder habitantes de forma continuada: pueblos envejecidos, servicios que desaparecen de un día para otro y la amenaza real de que parte de la geografía interior se convierta en un desierto demográfico. Un reciente estudio, en el que ha participado la Generalitat Valenciana, ofrece una radiografía tan completa como inquietante. En este trabajo se señala que más de la mitad de los municipios castellonenses siguen perdiendo población o se encuentran en riesgo de hacerlo.

El informe confirma que no estamos ante una situación pasajera ni reciente, sino ante una dinámica estructural que se arrastra desde hace más de un siglo. El interior de la provincia, junto con algunas comarcas de la franja litoral, se vacía de manera silenciosa. Los datos resultan contundentes: a comienzos del siglo XX estos pueblos reunían 250.000 habitantes, hoy apenas superan los 110.000. Y lo que es más alarmante: el índice de envejecimiento en estas áreas duplica con creces la media autonómica, situándose en cifras que amenazan la propia sostenibilidad de los municipios, pese a los ingentes esfuerzos que se vienen realizando desde hace años. Hay que recordar en este punto que en los inicios de la anterior década, la Diputación de Castellón ya fue pionera en España a la hora de visibilizar el problema del vaciamiento rural.

Lo que hoy está en juego no se limita ya al número de habitantes. Cada cierre de una escuela o de un bar en un pueblo pequeño implica la pérdida de un punto de encuentro social, de un espacio de cohesión comunitaria. En lugares donde apenas viven doscientas o trescientas personas, la marcha de una familia puede significar el cierre de un aula. Esa fragilidad es la que define la despoblación.

El informe recuerda que el interior cuenta con un patrimonio natural y cultural de enorme valor, además de recursos que podrían sostener una estrategia de futuro vinculada al turismo rural o a nuevas actividades productivas. Sin embargo, esas potencialidades chocan con obstáculos históricos que van desde la dificultad para practicar agricultura en terrenos montañosos hasta la deficiencia de las comunicaciones y la falta de servicios públicos. Frente a esas limitaciones, se ha consolidado un modelo de pluriactividad en el que agricultura, construcción, cooperativas, ganadería o servicios conviven con el incipiente turismo rural. En los últimos años ha surgido un fenómeno significativo: la llegada de inmigrantes extranjeros jóvenes, empleados en el cuidado de mayores o en trabajos agrícolas. Esa nueva población está contribuyendo a sostener economías locales que, de otro modo, quedarían todavía más debilitadas.

La juventud local, sin embargo, sigue sin encontrar razones suficientes para quedarse y los proyectos europeos de desarrollo rural han sido incapaces de revertir el éxodo.

Nuevamente, la clave está en ofrecer oportunidades laborales y vitales que convenzan a las nuevas generaciones de que quedarse es una opción real, no una condena. Además, hay que perseverar en mejorar los servicios públicos, reforzar los incentivos económicos que favorezcan la creación de empleo y, sobre todo, ofrecer una visión que revalorice el sentimiento de pertenencia. Sin ese arraigo emocional que une a la gente con su territorio, cualquier plan quedaría en papel mojado.