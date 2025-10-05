La Iglesia celebra este domingo la Jornada del Migrante y del Refugiado bajo el lema Migrantes, misioneros de esperanza. Más allá del fenómeno de la migración, de sus causas y sus problemas y de la discusión política, en la migración siempre están involucradas personas, semejantes a nosotros, hermanos nuestros. A los cristianos no nos pueden ser indiferentes tantas personas que, por una razón u otra, buscan un futuro mejor.

Tampoco podemos mirar para otro lado cuando no son tratados conforme a su dignidad humana. Como cristianos hemos de tener siempre presentes las palabras de Jesús: «Venid benditos de mi Padre porque… fui extranjero y me acogisteis» (Mt 25,35). Jesús se identifica con el migrante y nos llama a acogerlo, como si de Él mismo se tratara.

Toda persona tiene derecho a emigrar. Es un derecho humano, que faculta a cada uno a establecerse donde considere más oportuno para una mejor realización de sus capacidades, aspiraciones y proyectos (cf. GS 65). La mayoría de los emigrantes hacen uso de este derecho obligados por la necesidad de buscar oportunidades que no encuentran en su país a causa de las guerras, de la economía o por causas ambientales o políticas. Todo Estado tiene el derecho y el deber de regular los flujos migratorios y adoptar medidas políticas dictadas por las exigencias del bien común y para evitar males no deseados; pero esto ha de hacerse siempre garantizando el respeto a la dignidad de toda persona.

Misioneros de esperanza

Numerosos migrantes son misioneros de esperanza. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que «la búsqueda de la felicidad -y la perspectiva de encontrarla en otro lugar es una de las principales motivaciones de la movilidad humana contemporánea» (León XIV). Debidamente integrados, los migrantes son una riqueza demográfica, económica y cultural para el país que los acoge. Por su parte, los migrantes católicos están contribuyendo a revitalizar la vida de nuestras parroquias tantas veces cansadas y envejecidas.

Tengamos una mirada abierta para percibir su riqueza y aportación.

Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón