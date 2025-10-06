Cabanes pierde su escuela infantil

En el año 2022, en el Consell gobernaban el PSOE y Compromís. En Cabanes, lo hacía la socialista Virginia Martí. Ese año la Conselleria de Educación remitió un escrito al Ayuntamiento de Cabanes para informar que la escuela infantil municipal debía adecuarse a la normativa. La comunicación advertía, a la entonces alcaldesa -hoy también-, la obligación del consistorio de actuar en la mejora de las condiciones de la instalación con el objetivo de adaptarlas al marco legal vigente. Y advertía la necesidad de realizar estas intervenciones para evitar riesgos entre sus usuarios, alumnos de 0 a 3 años.

Para ejecutar las mejoras, el Consell del PSOE y Compromís dio a Virginia Martí tres años, los que este 2025 se han cumplido sin que la escuela infantil se haya adaptado a la normativa. Incumplido el objetivo, PSOE y Compromís acordaron el jueves 25 de septiembre dar de baja esta actividad. Su dejación de funciones nos ha dejado sin escuela infantil.

Y Cabanes pierde. No solo porque se priva a los alumnos de unas instalaciones adecuadas a la normativa, sino porque también se priva a nuestro pueblo de una inversión de 80.000 euros con los que el nuevo Consell, en manos del PP, financia la educación de 0 a 3 años en escuelas infantiles adaptadas a normativa.

Hoy no tenemos escuela infantil. Tampoco tenemos subvención. Pero sí tenemos al frente del Ayuntamiento a los dos partidos que, durante tres años, no hicieron nada para garantizar la seguridad de las instalaciones. Porque eso es lo único que importa, la seguridad de nuestros menores.

Portavoz del PP en Cabanes