Opinión | Tribuna Sindical
La conciliación no llega
El cierre de colegios por fenómenos como la dana ya no es una excepción, es una realidad que ha venido para quedarse y formar parte de nuestras vidas. Y aunque estas medidas preventivas son necesarias, porque primero es la seguridad de los menores, nos dejan con un problema que nadie parece querer mirar de frente: Este problema es: ¿Qué hacemos los padres y las madres que trabajan cuando nos avisan a las ocho de la tarde que mañana no hay cole?
Desde el sindicato de UGT no cuestionamos la decisión del cierre, al contrario, ¡bienvenida sea toda la prudencia ante los avisos por temporales!
El problema es que el sistema laboral no tiene respuestas para ese día después. No es como las vacaciones de verano o los días festivos que se planifican con tiempo. Esto te estalla de un día para otro, sin margen, sin alternativa y, en muchos casos, sin empatía por parte de las empresas o la normativa.
Sí, tenemos el nuevo permiso climático que permite hasta cuatro días retribuidos si no puedes llegar al trabajo por razones climáticas extremas, pero ese permiso no se aplica si el problema es que tu hijo no tiene clases y tú puedes ir a trabajar porque no hay razones climáticas extremas en tu ciudad.
El resto de opciones, teletrabajo, cambio de turno, permiso no retribuido…, son soluciones que dependen casi siempre de la buena voluntad de la empresa, no de un derecho garantizado y, así, miles de familias quedan atrapadas entre la protección del menor y la rigidez del sistema laboral.
Opciones
Ante esta situación, ¿cómo podemos conciliar mejor ante estas emergencias?
Hay salidas, pero requieren coordinación y voluntad en tres niveles:
1.- Personal: tener previsto un plan B (familias, vecinos, conciliación compartida) y negociar con la empresa con transparencia.
2.- Empresarial: protocolos de emergencias, bancos de horas y, sobre todo, comprensión y empatía.
3.- UGT apuesta por que exista una solución político-social: es urgente un permiso legal específico y retribuido por cierre de centros educativos en casos de alerta oficial, que no penalice al trabajador y reconozca la necesidad real de conciliación. No es un capricho. No es una queja. Es una realidad. Si el cambio climático ya está aquí, la conciliación tiene que llegar también para quedarse.
Secretaria de Área Externa de UGT FeSMC Castelló
