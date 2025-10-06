Onda lidera la inversión europea

La localidad de Onda ha logrado 6.421.814 euros de financiación europea para ejecutar una inversión pública total de 10.703.023 euros en su plan Onda RecONecta: Digitalización, Resiliencia y Patrimonio, tal y como se nos ha notificado en la resolución provisional de los Planes EDIL (Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales financiado con fondos FEDER 21-27) del Ministerio de Hacienda. Esta subvención supone una cofinanciación del 60% del proyecto en la selección de ciudades de tamaño intermedio, como es el caso de Onda.

Esta gran noticia confirma que nuestra estrategia funciona puesto que son recursos que se quedan en Onda y que van a ser utilizados para mejorar nuestras calles y plazas, rehabilitar nuestro patrimonio, digitalizar servicios y apoyar al comercio local, lo que generará empleo y oportunidades para todos los ondenses.

Este plan actuará sobre el centro urbano y el casco histórico con cuatro líneas esenciales: Onda Recircula, para la digitalización, nuestro comercio y el impulso de la economía circular; Onda Revive, para una movilidad sostenible, la renaturalización del municipio y el refugio climático de la Plaza de España; Onda Revitaliza, para la rehabilitación de la Casa Abadía, el Teatro Mónaco y la Casa de la Llum, como polos de innovación y de impulso de la mejor cultura; y, finalmente, Onda Reintegra, con el que nos embarcamos en la construcción de vivienda asequible, de empleo y formación en innovación.

Cuatro líneas estratégicas que nos permitirán transformar el municipio y seguir haciendo de Onda una ciudad referente en Europa y en España como ejemplo de captación de fondos europeos.

Trabajo municipal intenso

No cabe duda que estamos ante la recompensa a un trabajo intenso y metódico llevado a cabo por todo el equipo del Ayuntamiento de manera transversal. Todos y cada uno los departamentos de nuestra Casa de la Vila se ha volcado para lograr este resultado tan excepcional.

Ahora, el reto es gestionar e invertir todo ese dinero que llega de Europa para mejorar la calidad de vida de todos los ondenses. Esa Europa lejana, muy conceptual y muy etérea aterriza en Onda con realidades tangibles y que todos podremos ver y tocar en nuestras calles. Ese es el gran reto del futuro: hacer que la ciudadanía crea en una realidad supranacional que nos hace más fuertes. Ante los populismos y las reacciones airadas contra la Unión Europea, estos fondos que nos llegan son un antídoto de lo más potente.

Ahora, a seguir trabajando.

Alcaldesa de Onda