El reto de la salud mental en el trabajo

Desde 1992, el 10 de octubre se conmemora el día Mundial de la Salud Mental, una jornada que, año tras año, recuerda la importancia de cuidar el bienestar psicológico de las personas. El año pasado, el lema internacional fue claro: Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo.

La relación entre el trabajo y la salud mental es innegable. El entorno laboral puede ser un espacio de desarrollo, motivación y estabilidad pero, en muchas ocasiones, es uno de los escenarios donde se puede generar estrés, desmotivación, ansiedad, acoso, agotamiento excesivo...

Se trata de riesgos invisibles que pasan en el día a día y son factores reconocidos como riesgos psicosociales. Sus consecuencias se traducen en ansiedad, depresión, desmotivación, insomnio, burnout (desgaste profesional)… y, en casos más graves pueden llevar al intento de suicidio.

En España se calcula que el estrés laboral está detrás de casi un 30% de las bajas. Muchos de los episodios de estrés y ansiedad vinculados con el trabajo siguen sin ser reconocidos como de origen laboral y son clasificados como enfermedad común.

El Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana insiste en que los lugares de trabajo deben ser agentes activos de salud y no espacios para que la deterioren.

Condiciones dignas

Desde Comisiones Obreras (CC OO) recordamos que la salud mental es también una cuestión de derechos laborales. No se trata solamente de sensibilizar sino de exigir condiciones dignas de empleo como la reducción de la jornada laboral, reducir las cargas de trabajo, aplicar tiempos de descanso reales y desconexión digital, entre otras. En CC OO insistimos en que los riesgos psicosociales deben evaluarse y prevenirse con el mismo rigor que los riesgos físicos. Por este motivo, debemos incorporarlos a la negociación colectiva y a los planes de prevención de riesgos laborales.

Porque la salud mental en el ámbito laboral es un problema colectivo que requiere soluciones colectivas. No sirve decirle a la gente que gestione el estrés o que sea más resiliente. Se tienen que transformar las condiciones laborales para que el trabajo sea un espacio seguro y digno para las personas trabajadoras, y que no sea un entorno de sufrimiento.

En Comisiones Obreras reafirmamos que cuidar la salud mental también es luchar por un trabajo digno, seguro y humano, que debe garantizarse en todos los centros de trabajo.

Miembro de la comisión ejecutiva de CCOO PV