El 9 de Octubre es el día nacional de los valencianos, en conmemoración de la entrada de Jaime I. También es el día de Sant Donís, o San Dionisio, patrón de pasteleros y panaderos. Fue el primer obispo de París y, según la leyenda, caminó seis kilómetros con su cabeza bajo el brazo. Los valencianos celebramos ese día el amor, es nuestro día de los enamorados, desde mucho antes que se celebrara San Valentín el 14 de febrero y sin presión de los grandes almacenes. Para celebrarlo es tradicional que se regale la mocaorà, un pañuelo que envuelve dulces de mazapán en forma de frutas y hortalizas, cuya finalidad es honrar la fertilidad de las huertas valencianas y recordar los frutos que le ofrendaron a la mujer de Jaime I, doña Violante de Hungría. Incluye las figuras del tronaor (petardo grande) y la piuleta (petardo pequeño).

La tradición de los dulces surge a principios del siglo XVIII tras la Guerra de Sucesión. Felipe V prohibió tirar cohetes, que se lanzaban en gran cantidad desde la terraza de los edificios, como recuerdo de la conquista de Jaime I. Los confiteros crearon estos dulces como reivindicación de los petardos. Por su forma fálica o redonda recordaban los órganos sexuales masculinos y femeninos. Mi padre siempre se lo regalaba a mi madre, y yo sigo con mi mujer. No sé si mis hijos lo harán con la suya, pero me encantaría. La costumbre es fenomenal como todo lo que se hace para mostrar amor, el mazapán está buenísimo y los pañuelos, bien elegidos, son prácticos y bonitos. Si estás enamorado regálalo.

Notario y doctor en Derecho