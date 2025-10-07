9 d’Octubre: hora de celebrar y reivindicar

El 9 d’Octubre no es un día cualquiera. Es la cita anual con aquello que nos hace pueblo: la memoria compartida, la lengua, el derecho a decidir nuestro propio destino y una manera exigente y honrada de entender la política. Este año, además, llega con un nudo en la garganta. A casi un año de la dana que puso a prueba a tantos municipios hermanos, celebramos la fiesta grande de los valencianos con el respeto silencioso que merecen quienes perdieron tanto y con el orgullo sereno de haber resistido.

Recuerdo aquellas horas de sirenas, manos enlazadas y botas embarradas. Vi a la Policía Local, a Protección Civil, a los bomberos, a los sanitarios, a los agricultores abriendo caminos con sus tractores, a vecinos que no preguntaban de dónde venías, sino qué hacía falta. Esa es la mejor definición de valencianía que conozco. Hoy, cuando vuelven los cielos limpios, nos corresponde transformar esa lección en políticas. No podemos normalizar la excepcionalidad climática ni resignarnos a que cada otoño sea una ruleta. Necesitamos infraestructuras de drenaje y laminación dimensionadas al siglo XXI, renaturalización inteligente de barrancos y marjales, mantenimiento preventivo continuo, protocolos de alerta temprana y una coordinación que ponga al municipio en el centro de la decisión. Porque la emergencia se gestiona a pie de calle, y allí estamos los ayuntamientos.

Como alcalde de Nules sé que proteger nuestras playas, la agricultura y el patrimonio de nuestros pueblos y ciudades es proteger una identidad económica y cultural que sostiene a miles de familias. Como presidente de Unión Municipalista afirmo que esta tarea exige una financiación local justa, con reglas claras, menos burocracia y más confianza en quienes conocen cada acequia, cada camino, cada casa. Proponemos un Pacto Valenciano por el Agua y el Territorio que alinee Generalitat, diputaciones y consistorios en tres ejes: prevención, rapidez administrativa y acompañamiento social a las personas afectadas.

Este 9 de octubre honramos a quienes nos precedieron y nos comprometemos con quienes vendrán. Que la bandera que alzamos sea una promesa: nunca más solos, nunca más tarde. Con orgullo valenciano, con humildad municipalista y con la determinación de un pueblo que aprende, mejora y no se rinde. Y juntos, mejor.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista