Opinión
L. L.
Los extremeños ya pueden dejar sus condolencias a Fernández Vara, que recibe una medalla póstuma del Gobierno
Congreso y Senado también han honrado este martes su memoria
Todos los extremeño que así lo deseen pueden dejar escrito un mensaje a la memoria de Guillermo Fernández Vara, presidente de la comunidad durante tres legislaturas, líder del socialismo extremeños y vicepresidente segundo del Senado, una larga e intensa trayectoria en la que ayudó, colaboró y se rodeó de numerosas personas, tal y como lo han demostrado las muestras masivas de cariño tras conocerse su muerte, el pasado domingo, a los 66 años de edad.
La Junta de Extremadura y la Asamblea de Extremadura han abierto este martes, día 7, un libro de condolencias en memoria del expresidente. Permanecerá en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño hasta el próximo jueves, 9 de octubre. Toda la ciudadanía podrá acceder a este simbólico espacio de la Cámara autonómica en horario de 10.00 a 19.00 horas.
Han sido las presidentas de la Asamblea y de la Junta, Blanca Martín y María Guardiola, respectivamente, quienes han expresado sus condolencias en la mañana de hoy y han dado por abierto el libro. Pero no ha sido el único homenaje institucional de hoy para honrar el legado de Vara. El pleno del Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio por el expresidente. Asimismo, el Pleno del Senado ha guardado tres minutos de silencio este martes por el fallecimiento de su vicepresidente segundo y expresidente de Extremadura, "un político extraordinario y una excepcional persona" que "iluminó" a quienes le trataron con su "bagaje", "talante" y "generosidad"
Ha sido el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, quien ha pronunciado estas palabras, destacando la labor de Vara al frente de la Junta de Extremadura y de la vicepresidencia segunda del Senado, dos labores que, en sus palabras, desempeñó con "luz" y "conocimiento".
Real Orden de Carlos III
Por su poarte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III a título póstumo al expresidente de Aragón Javier Lambán, y al expresidente de Extremadura Guillermo, Fernández Vara.
Con esta distinción, ha explicado la ministra portavoz, Pilar Alegría, el Gobierno ha querido "rendir un homenaje" a ambos expresidentes "cuya vida y trayectoria se definieron por su profunda vocación de servicio público" y poniendo siempre "en el centro de sus políticas a las personas y sus necesidades".
"Su legado permanece como ejemplo de dedicación, responsabilidad y compromiso con el bienestar de todos", ha sostenido la portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lambán falleció el pasado 15 de agosto mientras que Fernández Vara fallecido este pasado domingo.
La Real Orden, que tiene carácter civil desde 1847, fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. La gran cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, la máxima distinción que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la Familia Real y jefes de Estado y de Gobierno.
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Reconocen a un cocinero de Nules como uno de los mejores del mundo: 'Nos dicen que tenemos muy buenos precios
- La UJI rebaja hasta en 3 puntos la nota de acceso final: así quedan
- Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
- Vila-real no celebrará ningún acto institucional por el 9 d’Octubre
- Espectacular derrumbe de dos casas en el centro de Vila-real: los obreros logran salir a tiempo