Opinión | LA RÚBRICA
Tenen la consciència en el Ventorro
Fa temps que no recorde un sentiment tan compartit entre la ciutadania valenciana com el d’ara: Carlos Mazón ha de dimitir. Ho diuen les enquestes, com la de Mediterráneo, però sobretot ho diu el carrer.
Han passat quasi dotze mesos des de la pitjor tragèdia climàtica a la Comunitat, i pesa el silenci d’aquella vesprada perquè Mazón no va fer tard, se’n va anar de dinarot en plena alerta roja. Enguany, 229 persones no celebraran el 9 d’Octubre amb els seus i ningú del PP ha sigut capaç de demanar perdó. Ni una paraula de reconeixement ni d’empatia per part d’aquells que, tal com dicta la llei, havien d’haver dirigit l’emergència i protegit la població.
Hi ha moments en què la política deixa de ser qüestió de colors i passa a ser de dignitat. La que no té Mazón ni el PP. Perquè dins del PP Mazón no està en qüestió. Ni Marta Barrachina, ni Begoña Carrasco, ni Salvador Aguilella, entre d’altres, han alçat la veu. Callen, com si la seua consciència estiguera dinant al Ventorro. Hi ha silencis que són massa estremidors.
Els valencians i valencianes no mereixem ni volem un president que fuig quan hi ha emergències; que veta les víctimes i les menysprea; i que regala la Generalitat a Vox (amb o sense competències) per a respirar un temps més. No ho oblidem, són Feijóo i Abascal els que el mantenen com a president en contra del sentir quasi unànime del poble valencià.
Aquest 9 d’Octubre reivindiquem un govern que ens cuide, que actue i que done la cara. Un govern liderat per Diana Morant. El temps de Mazón s’ha acabat. I si ell no ho entén, que parle el poble. Volem votar.
Diputat del PSPV-PSOE a Les Corts
