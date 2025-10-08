Sin bocadillo (II)

Hace unos años, unos clientes míos que eran muy amigos de un presidente de diputación, me confesaron que tuvieron presiones para que, o bien no me contrataran o bien me presionaran para que dejara de hacer viñetas y artículos de opinión en la prensa provincial. Mis clientes me lo contaron entre risas, en una comida tras los chupitos, diciéndome que como eran muy amigos de este político podían permitirse el lujo de no hacerle ni caso (bueno, las palabras no fueron exactamente esas. Pero aquí queda mejor decirlo así).

Años después un alcalde llamó a la dirección de un medio de comunicación con el que colaboro para que dejara de publicarme. La dirección del medio me sugirió que en mis viñetas y artículos repartiera por igual a unos y a otros. A lo que yo le contesté que si los otros querían alguien que hiciera dibujos y artículos a su favor que se lo buscaran. Desde entonces sigo publicando en ese medio sin ningún tipo de restricción y aquel alcalde ya no es alcalde, sino diputado en Les Corts y se dedica a hacer chistes sobre el hambre de los afectados por la dana. En fin, que lo que está pasando en EEUU, la tierra de la libertad, con Jimmy Kimmel, uno de los rostros más conocidos de la televisión estadounidense, al que le suspendieron su programa en ABC después de un monólogo incómodo, no está tan lejos de producirse en nuestra terreta. El miedo y la presión es la otra forma mediante la que los abusones del patio hacen valer sus métodos democráticos para quitarnos el bocadillo. Y aquí también lo intentan. ¡Vaya que si lo intentan!

Urbanista