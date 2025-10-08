Hace algo más de dos años, mi compromiso con los vecinos fue claro: hacer de Burriana una ciudad más moderna, sostenible y, sobre todo, mejor cuidada. Hoy, miro atrás con orgullo al comprobar realidades tangibles que podemos ver y disfrutar en cada rincón.

La campaña Burriana Reluce no es solo un eslogan, es la evidencia de la profunda transformación que estamos llevando a cabo, empezando por la luz. Hemos cumplido nuestra promesa de mejorar la iluminación sustituyendo más del 95% de las luminarias del municipio por tecnología led de alta eficiencia. Esto se traduce en más de 6.000 puntos de luz renovados, desde el casco urbano y playas hasta polígonos y áreas residenciales. Burriana está mejor iluminada, y además logramos un ahorro energético del 60% y una significativa reducción de emisiones de CO2, lo que nos hace una ciudad más sostenible.

La luz va más allá de nuestras calles. Nuestro patrimonio histórico y lugares emblemáticos brillan como nunca. Hemos iluminado con esplendor el Campanario y la Basílica de El Salvador, y la fachada del Ayuntamiento, recién pintada tras 30 años, cuenta con un sistema RGBW para crear escenas lumínicas conmemorativas. A esto se suma la inversión de más de 300.000 euros para el Teatro Payà, referente cultural. Estamos recuperando el esplendor de unas 20 fachadas modernistas con subvenciones, avanzando hacia nuestra visión de un Museo Modernista al aire libre.

La palabra Reluce se siente en nuestras calles. En lo que va de año, hemos invertido casi un millón de euros en mejoras de viales urbanos, accesibilidad y mantenimiento de caminos rurales. El 90% de las obras previstas para este año ya están ejecutadas, abarcando renovación de aceras, asfaltado de calles y mejora de infraestructuras básicas. En paralelo, hemos retomado con intensidad el Plan de Choque de Limpieza. Vuelven a nuestras calles las nuevas técnicas de saneamiento más efectivas, con barredoras, baldeo y mangueras a presión con detergente, para una limpieza en profundidad. Este esfuerzo, que no supone un coste adicional para las arcas municipales, asegura que cada semana los operarios limpien a fondo cada rincón de Burriana, complementando los servicios rutinarios.

Los compromisos de este equipo de Gobierno son ya realidades tangibles. Burriana no solo está mejor iluminada y es más sostenible, sino que es una ciudad más cuidada, más limpia y con una inversión clara en mejorar sus infraestructuras. Todo, gracias a un equipo que está a pie de calle para que Burriana vuelva a relucir.

Alcalde de Burriana