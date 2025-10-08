Per a ofrenar noves glòries a Espanya

Bajo pena de apropiación indebida, estoy completamente seguro de que los ideales que guiaron a sangre y fuego a Jaime I el Conquistador en la toma de Valencia, un 9 de octubre de 1238, son los mismos que hoy en día defiende Vox con el dardo de la palabra, o de la política, si se prefiere. Jaime I buscó, sin duda, recuperar del islam lo que se había arrebatado al reino cristiano visigodo en el siglo VIII. Quiso, sin duda, poner en valor la herencia legislativa del Derecho Romano. Con gusto, fomentó el pensamiento y la cultura grecorromana que, dicho sea de paso, fue la base de grandes escritores valencianos posteriores en lengua vernácula. Y lo que me parece más importante, creó el Reino de Valencia como parte inseparable de la Corona de Aragón. Y por eso mismo, en su afán unificador, sus sucesores, y más en concreto los Reyes Católicos, unieron los reinos de Castilla y Aragón, creando en la práctica lo que desde entonces llamamos España.

Ese afán unificador guía hoy a Vox en nuestra obligación de conseguir la igualdad real entre todos los españoles sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de la autonomía en la que residen.

Por último, expreso también el íntimo deseo (que desgraciadamente no será atendido), de que los medios de comunicación dejen de utilizar el término valencianista para definir precisamente a esos grupos políticos como Compromís o el PSOE que se han descarado convirtiéndose en partidos catalanistas y separatistas. El valencianista ama España.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón