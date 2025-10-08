Opinión | A FONDO
Una província que s’obri pas
És un orgull haver nascut en aquesta terra. I aquest dijous 9 d’octubre toca celebrar-ho. Units, junts i en concòrdia per a recordar qui vam ser i festejar el que som. El dia de la Comunitat Valenciana que a tots ens abraça perquè tots som part d’aquesta història d’èxit.
Hui recordem la figura de Jaume I, rei d’Aragó, València i Mallorca, comte de Barcelona i senyor de Montpeller. L’espasa que va conquistar places en un moment històric en el qual la Reconquesta iniciada anys abans seguia el seu avanç per a culminar a Granada, de la mà dels Reis Catòlics.
Eixa història és la de tots nosaltres. Fills d’una Espanya que ha passat per conteses, guerres i assalts, que va forjar unions poderoses fins a convertir-se en el major imperi mai conegut i que hui continua sent eixa nació unida que festeja el poder del coneixement i trobada.
Hui continuem recorrent eixe camí de superació que ens fa forts enfront de l’adversitat. Apel·lant al poder del coneixement davant qui tracta d’imposar al nostre 9 d’octubre el concepte de diada. El joc polític que manipula tractant de voler vincular una festa que uneix amb el separatisme resulta nociu.
Com també quan s’empren colors que no són els nostres, tractant de fixar la nostra història a un desig polític que res té a veure amb la nostra terra. Nosaltres continuarem celebrant el valor d’enarborar colors que ens recorden que som hereus d’un poder propi que Jaume I va fixar en els Furs.
I ho farem per a continuar avançant, obrint camí i superant barreres. Perquè ningú va dir que fora fàcil, i potser en la dificultat ens creixem perquè per a nosaltres, sempre, sempre, la província de Castelló és i serà el primer.
El deute de 200 milions d’euros del Govern d’Espanya amb aquesta terra, el bloqueig exercit de tres anys sense Pressupostos Generals de l’Estat i la complicitat d’un president que busca a Brussel·les aliats pròfugs de la Justícia amb els quals concitar acords en lloc de forjar consensos en el seu propi país ens condueix per rumbs crítics i dificultosos.
Aquesta Diputació de Castelló va decidir convertir-se en aliada del sentit comú i protegir els drets dels veïns als quals serveix. I ho va fer amb el principi d’exigir i no plegar-se, de fer valdre la voluntat ciutadana que els castellonencs van expressar de manera absoluta en les urnes.
El canvi va arribar per a canviar les coses. I en això ens emprem cada dia. Hui superem units els càstigs del Govern d’Espanya. Tractant de donar respostes als problemes de la nostra terra encara que, a vegades, siguen impropis.
L’aigua ha sigut un d’aquests objectius. I en ell ens hem bolcat a consciència, destinant fons propis mentre continuem reclamant a Pedro Sánchez que pague el que ens deuen.
Bé ho saben els veïns de Soneja, que per fi tindran solució a dècades de pèrdues d’aigua amb un conveni forjat per l’impuls de la Diputació de Castelló i la voluntat de la Generalitat Valenciana. Per a reparar i garantir l’estat òptim d’una xarxa de proveïment obsoleta que hui perd milers de metres cúbics d’aigua. Per a aconseguir-ho, la unió de totes les parts i el finançament compromés de Govern Provincial i Autonòmic que, amb una inversió pròxima als 500.000 euros, ha fet possible que la localitat adjudicara aquest mateix octubre les obres.
El canvi de polítiques que tantes solucions donarà a Soneja com també a les localitats beneficiades per una nova fase del programa de Proveïment d’Aigua Potable (AGA). Un conjunt de 41 poblacions de menys de 20.000 habitants que rebran 292.788 euros per a garantir el proveïment d’aigua potable i garantir futur, perquè malgrat els seus limitats recursos, ací estan els nostres.
Ho fem treballant per la nostra terra, donant suport a la transformació de les fonts d’il·luminació per aquelles menys contaminants i més eficients. La transformació de lluminàries a led en 9 municipis i que es completa amb el pla de transició energètica que en 2026 permetrà instal·lar plaques solars en edificis municipals de tota la nostra província. Perquè volem una província verda i sostenible, capaç de afrontar el futur des del respecte a l’entorn.
I ho aconseguim. Amb les mires posades en un projecte ambiciós, Futur Província, que construeix aliances amb el teixit econòmic per a forjar desenvolupament i oportunitats. Onejant banderes, les del lideratge, i exhibint colors propis, els d’un Rei Conqueridor que va fer d’aquesta terra una història d’èxit.
Feliç 9 d’octubre!
Presidenta de la Diputació de Castelló
