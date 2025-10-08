Opinión | AL DIA
Qualsevol poble
Si la lectora o lector és de poble menut, de comarca lateral i no té cotxe és només mitja persona.
Vosté, senyora i senyor, haurà de passar pel cércol que no tindre cotxe significa si es viu fora de la zona molt urbanitzada del litoral.
Certament aquesta màquina moderna que és el vehicle utilitari ha acabat arraconant altres alternatives. Com els trens o els autobusos limitats només a unes zones determinades.
Si vosté no té cotxe i ha d’anar a Vilafranca, Cirat, Todolella, Atzeneta i no li dic res si vol aparèixer per Toràs o Bejís, caldrà armar-se de valor o encomanar-se a un amic o familiar. I haver d’agafar un autobús a les tres de la vesprada i sense possibilitat de tornar el mateix dia.
Sí té cotxe ho farà còmodament, sí però hauria de ser possible fer-ho altrament. Perquè molta gent major no en té de cotxe o no el deixen conduir ja. L’alternativa? Ja la sabem. Fer el viatge en autobús. Però ací no s’acaba tot. I és que resulta que eixe mitjà de transport és escàs i poc adequat. Horaris poc oportuns i mínims. Evidentment el fet pot parèixer anecdòtic. Però no ho és. I no ho és perquè el possible usuari ha pagat i paga sistemàticament i amb regularitat els seus imposts. I, com la resta de la ciutadania vol tindre uns bons serveis perquè els paga.
Serveis inexistents
I sap que la gent d’altres llocs no tant allunyats dels poders tenen el que necessiten. I aquestes deficiències, aquesta situació, es pot fer extensible no només al tema de la mobilitat amb autobusos o tren. N’hi ha camps i sectors on els serveis són massa reduïts, escassos o fins i tot inexistents.
I no parlem de luxes sinó, de vegades, de necessitats bàsiques. És veritat que no són qüestions fàcils de resoldre. Però cal saber que tenim un estat ric, capaç d’ajudar amb milions d’euros empreses i organismes que són rics i no ho necessiten. Únicament tenen poder per fer que els afavorisquen. I els pobles , com donen pocs vots, queden oblidats.
Sociòleg i traductor
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Reconocen a un cocinero de Nules como uno de los mejores del mundo: 'Nos dicen que tenemos muy buenos precios
- La UJI rebaja hasta en 3 puntos la nota de acceso final: así quedan
- Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
- Vila-real no celebrará ningún acto institucional por el 9 d’Octubre
- Espectacular derrumbe de dos casas en el centro de Vila-real: los obreros logran salir a tiempo