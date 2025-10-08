Repostería tradicional

Tradicionalmente en los pueblos de nuestra zona las mujeres, especialmente, se encargaban de proveer la mesa familiar con repostería propia, ingredientes caseros y elaboración artesanal. Hoy, los medios comerciales han simplificado el proceso, si bien quedan todavía nostálgicos que siguen la tradición y hacen las delicias de los comensales. Este es el caso del llamado dulce de membrillo, en nuestra lengua codonyat.

Una prima mía, Merche, todavía sigue con la más pura tradición de elaborar el preciado dulce con los ingredientes naturales de siempre: es el codonyat casero, cuya fórmula sigue deleitando a las familias. Es la siguiente:

-1 safata amb 12 codonys: Netejar-los i posar al forn. Quan estan morenets es trauen del forn. Quan estan gelats es trau la pell. I es trossegen i es trau el cor.

-Després de trossejar queda aproximadament un quilogram de codony net.

-Afegir 750 grams de sucre.

-Posar a foc lent.

-Sucre i codony es tritura i es fa un puré.

-Remoure durant dos hores, fins fer-se morenet.

-Posar dins la safata fins assecar-los.

I a menjar!

Esta es la fórmula tradicional, la de siempre, que todavía puede deleitarnos en algunos (ya muy pocos) hogares valencianos.

Profesor