Bendita inmigración

Desde la pandemia España inició una senda espectacular de crecimiento económico en comparación con la euro zona (EZ). De 2021 a 2024 el PIB español ha crecido el doble que el de la EZ, con gran diferencia en 2023 y 2024: España creció un 2,5% y 3,5%, respectivamente, mientras que la EZ lo hizo un 0,4% y 0,9%. Las expectativas para 2025 siguen esa misma tendencia.

Según datos del INE, entre el primer trimestre de 2021 y el segundo de 2025 la tasa de paro ha bajado desde el 16,1% hasta el 10,2% actual. El número de personas ocupadas ha pasado de 19,1 millones a 22,3 millones es ese mismo periodo. ¡Tres millones de personas más activas en cuatro años!

The Economist nombró a España la mejor economía de la OCDE en 2024, gracias a sus resultados en datos clave como crecimiento del PIB, baja inflación subyacente, descenso del desempleo, resiliencia del mercado bursátil y déficit público controlado. Constata que nuestro país fue la locomotora económica de la EZ en 2024, responsable de aproximadamente el 40% de su crecimiento.

Hace unos meses Financial Times calificó a España como la economía más destacada de Europa. En un editorial afirmó que «es un caso fuera de lo común entre las economías europeas».

Estos datos figuran en informes de diversas fuentes solventes: Banco Central Europeo, Banco Mundial, Banco de España, BBVA Research, Funcas, etc. Todos ellos auguran que España seguirá en esa senda virtuosa durante los próximos años a pesar de las incertidumbres mundiales y de la inestabilidad en los apoyos políticos al Gobierno. También señalan cambios necesarios para hacer sostenible esa senda, en especial mejorar productividad, aumentar la renta per cápita y estabilizar el mercado de la vivienda.

¿Qué explica el éxito económico de nuestro país? Los estudios destacan diversas causas: los fondos Next Generation de la Unión Europea que activan nuestra economía, la apuesta por las energías renovables, que ha atraído inversiones extranjeras y ha abaratado el coste energético, el crecimiento de las exportaciones, las reformas que impulsaron la estabilidad laboral, y sobre todas ellas destaca la inmigración. Mientras que otros países endurecieron sus fronteras, España optó por un enfoque más liberal. La población inmigrante en España crece a razón de 600.000 personas al año desde el fin de la pandemia, la gran mayoría en edad laboral, y supera los nueve millones de personas. Esto ha nutrido de mano de obra a sectores como el turístico o la construcción y el consumo se ha impulsado con ese incremento. Además, la mayoría de los inmigrantes (70%) proviene de América Latina, lo que facilita su integración laboral, lingüística y cultural.

España tiene una tasa de natalidad de 1,2 hijos por mujer lo que nos aboca a una gran disminución de la población en los próximos 30 años. Eso pone en serio peligro las pensiones de los baby boomers, que solo se podrán mantener si hay más trabajadores, lo que consigue la inmigración.

Así que como decía, ¡bendita inmigración! Se ha de seguir con esa política de apertura controlada con tan buenos frutos.

Escritor y catedrático de Ciencias de la Computación e inteligencia artificial