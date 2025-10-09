Opinión | A FONDO
Malgrat la boira, caminem
El 9 d’Octubre és, per damunt de tot, el dia dels valencians i de les valencianes. Un dia per a sentir-nos orgullosos del que som i del que hem construït junts.
Però enguany, malauradament, més que celebrar, ens toca reivindicar. Perquè estimem aquesta terra, la nostra llengua i la nostra identitat, i és precisament per això que no podem callar davant un govern que les menysprea i les utilitza com a motiu de confrontació.
No aprenen. No superen. Sempre cap enrere.
Veure com decisions i gestos institucionals intenten desfigurar el sentit d’aquest dia ens causa tristesa i indignació a parts iguals.
Amb una falta d’ortografia, repetida tres vegades, convertida en lema oficial. Així ha decidit la Generalitat de Mazón desvirtuar enguany el dia gran de tots els valencians i valencianes. Provocació, insolència, desconsideració, mal gust, prepotència, banalitat, despropòsit… En definitiva, que han volgut riure’s a la cara de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de totes i tots els que parlem, estimem i defensem el valencià.
No és un fet aïllat. És la conseqüència d’una manera de governar que confon la llibertat amb la impunitat i la provocació amb la gestió. La censura, les retallades i el menyspreu cap a tot allò que no encaixa en el seu relat s’han convertit en pràctica habitual. Des de l’eliminació de programes fins a la reducció de recursos per a l’AVL, cada decisió evidencia una voluntat deliberada d’arraconar el valencià, de fer-lo invisible, de restar-li dignitat. La llei de llibertat educativa, la censura en À Punt, la proposta sobre la PAU... suma i segueix.
Per a fer política útil, d’aquella que ajuda els pobles i millora la vida de la gent, no han trobat temps; però per a tot això, bé que s’han espavilat.
Motius, en sobren. Però si n’hi ha un que deslegitima completament a Mazón i el seu Govern és, indubtablement, la seua gestió durant i després de la dana. Aquest mes es complirà un any d’aquella tragèdia que va colpejar amb una duresa immensa les comarques valencianes i que va deixar més de 200 morts.
En aquells moments tan durs, la gent va demostrar una vegada més què significa ser poble: solidaritat, ajuda mútua, generositat.
Però del govern valencià, res. Ni presència, ni lideratge, ni empatia. Mentre els municipis vivien hores d’angoixa i incertesa, Mazón celebrava un dinarot etern al Ventorro. Lluny del drama, del patiment i de la responsabilitat.
Aquella imatge va quedar gravada en la memòria col·lectiva com el símbol d’un Govern desconnectat i incapaç. I el més greu és que, un any després, res ha canviat. Seguim amb les excuses i els silencis.
Continuem sense saber moltes coses d’aquell dia. Menteixen, canvien de versió, esquiven responsabilitats. Però la realitat és tossuda, i el temps no ho cura tot. Es pensaven que ens n’oblidaríem, però no.
Encara que estava ben clar, les últimes enquestes ho confirmen: més del 80% dels valencians pensa que Mazón no hauria de seguir com a president. Quan huit de cada deu ciutadans arriben a eixa conclusió, ja no és una qüestió política ni partidista, és un clam. Un clam ensordidor, però que, per alguna raó que se’ns escapa, sembla no arribar a les oïdes del seu partit. No només no el fan fora, sinó que li aplaudeixen. Una falta de respecte majúscula cap al poble valencià que no entén ningú amb un mínim de sentit comú, siga de dretes, d’esquerres o de centre. Com deia abans, això no va de partits ni colors polítics. Parlem de dignitat.
El significat vertader
Amb tot, la gent d’aquesta terra continuem endavant. Amb la serenitat de qui sap d’on ve i cap a on vol anar. Amb mestres que ensenyen, amb joves que parlen valencià sense complexos, amb ajuntaments que treballen per la seua gent...
Eixa és la força que manté viu el sentit del 9 d’Octubre. No la que ve de dalt, sinó la que naix del carrer, de la gent, del compromís quotidià de qui fa poble cada dia.
Estic convençut que, junts i juntes, com sempre, trobarem la manera d’alçar-nos i seguir avançant.
Com diu Lluís Llach, «malgrat la boira, cal caminar». I així ho farem. Sempre amb pas ferm.
Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
