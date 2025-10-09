Cuarenta años de historia, emoción y tradición taurina en nuestra plaza de toros se vivirá este sábado en Orpesa del Mar, un acontecimiento muy especial. Cuatro décadas en las que este emblemático espacio ha sido mucho más que un lugar de festejos; ha sido punto de encuentro, símbolo de identidad y escenario de momentos que forman parte de la memoria de nuestro pueblo.

Los toros en las fiestas de Orpesa representan una de nuestras tradiciones más arraigadas. Son cultura, son historia y son también convivencia. Cada encierro, cada toro embolado, cada tarde en la plaza es el reflejo del esfuerzo y la pasión de generaciones que, año tras año, mantienen viva una costumbre que nos une a todos los ciudadanos de la localidad. En torno a los festejos taurinos de Orpesa se reúnen familias, peñas y amigos; se crean lazos indisolubles, se comparten emociones y se transmiten valores de respeto, colaboración y orgullo por lo nuestro.

Este año, además, desde la concejalía hemos dado un paso más para garantizar que nuestras fiestas sigan siendo seguras y accesibles para todos. En la celebración de los bous al Rabalet se han incorporado nuevas medidas de seguridad, entre ellas la instalación de pantallas que permiten un mejor control y una mayor protección tanto para los participantes como para el público que pueden ser conscientes de donde está el toro dentro del recinto en cualquier momento. Modernizar sin perder la esencia es la mejor forma de demostrar que tradición y progreso pueden caminar de la mano.

Los taurinos disfrutan en Orpesa de dos escenarios muy distintos, el bou al carrer por calles del casco antiguo que son del agrado de muchos aficionados y la plaza de toros donde las tardes taurinas pueden ser mas asequibles a mayor número de público. Quiero destacar la colaboración de las peñas taurinas que junto al concejal de fiestas preparan la parte taurina del programa de fiestas.

El próximo sábado, cuando las puertas de la plaza se abran de nuevo, y me siento muy orgulloso de la participación de las reinas y damas de todos los años que se visten para realzar este día. Celebremos esta fiesta todos, con respeto, emoción y orgullo. Que cada aplauso sea un reconocimiento a nuestra historia compartida, y cada momento, un compromiso con el futuro de nuestras fiestas.

Alcalde de Orpesa