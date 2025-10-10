El 9 de Octubre de ayer

Durante este 9 de Octubre de 2025, el de ayer, un acto habitual, la Procesión Cívica que desde el ayuntamiento de València acompaña a la senyera hasta el Parterre donde está la estatua de Jaime l, tenía acojonado al PP y al presidente Mazón. Y es que, esperaban con razón, que durante el trayecto miles de valencianos, especialmente víctimas de la dana y familiares, todos a un grito, exigieran la dimisión de Mazón. Ejercicio de libertad de expresión que es legal, es un derecho, pero que la negligencia que provocó 230 muertes lo transformó en un deber de ciudadanía y de valencianía.

No me extraña pues, que la alcaldesa de València del PP le pidiera a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, un reforzado servicio de seguridad durante el recorrido. Al final, la alerta naranja obligó a cancelar actos conmemorativos y, entre ellos, la Procesión Cívica. Es decir, las alertas que no llegaron o lo hicieron tarde el día de la dana, ahora han salvado a Mazón del ridículo público y de volver a constatar que no tiene dignidad y es un muerto político que sigue en las instituciones.

Por cierto, si aprovecho el 9 de Octubre de 2025, el de ayer, para hablar de Mazón es porque todos los 9 de Octubre, además de ser fiesta por ser el Día de la Comunitat Valenciana, también son días de reflexión sobre la situación de las tierras y las gentes del País Valencià. Por eso, junto a los problemas que estos días van a aflorar (listas de espera, precio de los alquileres, conflicto lingüístico, financiación autonómica…), quiero aportar uno más: la presencia de la derecha del PP en el Consell. Solo hay que ver que Camps, Zaplana, Olivas y ahora Mazón, y los de Vox, no son garantía de estabilidad democrática ni de solvencia ante los problemas que nos afectan.