Opinión | A FONDO
¡Felicitats Grúas Tomás!
Hi ha històries que van més enllà de l’èxit empresarial. Històries que ens parlen de valors, d’esforç, de superació i, sobretot, de compromís. Històries com la de Carmen García Bartoll, que ens recorden què és allò que ens fa grans com a ciutat i com a poble. La innovació, l’empoderament femení i la indústria d’avantguarda són trets que defineixen la Vila-real que volem seguir construint: una ciutat emprenedora, valenta i moderna. I Carmen és, sense dubte, un referent d’aquest esperit.
Fa 50 anys, amb només una grua i molta il·lusió, Carmen García Bartoll i Tomás Bellido Hernández van posar en marxa l’embrió del que avui coneixem com a Grúas Tomás, una de les empreses més importants i especialitzades del país en el sector del transport especial i les maniobres amb grues. Des d’aquells inicis humils en un xicotet taller, han crescut fins a convertir-se en un referent nacional i internacional, amb més de 10.000 metres quadrats d’instal·lacions, una flota de 47 equips d’última generació i una plantilla de 70 persones.
Però darrere de les xifres hi ha persones. I darrere d’aquesta gran empresa hi ha la figura d’una dona que, com deia Eleanor Roosevelt, «és com una bossa de te: mai saps com és de forta fins que no està dins d’aigua calenta». Quan Tomás ens va deixar massa prompte, Carmen va prendre les regnes del negoci en un moment duríssim, amb valentia, determinació i un amor profund per allò que havien construït junts.
Amb el suport dels seus fills Alejandro, Tomás i Miguel Bellido García, actuals directors de l’empresa, i amb l’admiració dels seus néts (Paula, Tomás, Miguel, Vega, Maria, Silvia i Alejandra ), Carmen representa el millor de Vila-real: treball, coratge, compromís i capacitat per reinventar-se. La seva trajectòria personal i professional és un reflex d’una ciutat que, com ella, no es rendeix mai. Que aposta pel progrés sense oblidar les arrels. Que fa del talent i l’esforç els pilars d’un futur millor.
Aquest compromís amb l’excel·lència i la innovació ha portat Grúas Tomás a rebre reconeixements de gran prestigi. Entre ells, el premi Empresa de l’Any en Qualitat del periòdic Mediterráneo, que enguany també celebra el seu centenari, un guardó que reconeix els 50 anys de l’empresa com a referent en maniobres amb grues industrials. Aquest premi posa en valor la capacitat de Grúas Tomás per combinar qualitat, seguretat i sostenibilitat en un sector tan complex i exigent.
A més, la companyia ha estat distingida recentment amb el Premi a la Millor Maniobra amb Grua Hidràulica Articulada als prestigiosos Premis d’Elevació de Movicarga, celebrats a Madrid, un reconeixement que ja havia obtingut també el 2024. Aquest doble guardó avala l’excel·lència tècnica i el talent del seu equip, capaç de dur a terme maniobres complexes en projectes d’alta exigència com la remodelació de l’Estadi de la Ceràmica o la rehabilitació del Santiago Bernabéu.
A més, Carmen García Bartoll, fundadora de Grúas Tomás, va rebre el Premi 20 de Febrer l’any 2024. Aquest reconeixement posa en valor la seva trajectòria personal i professional, destacant l’impacte positiu que ha tingut com a vila-realenca. També posa de manifest el seu compromís exemplar amb la ciutat i la seva dedicació a la promoció del lideratge femení en l’àmbit empresarial.
Aquest 50è aniversari és la mostra d’una empresa que ha crescut mantenint sempre la seva essència familiar i un fort compromís amb el nostre poble. Grúas Tomás no només mou grues, sinó que també impulsa l’economia, la innovació i l’esperit emprenedor de Vila-real. Aquest homenatge coincideix amb una setmana especialment significativa per a tots els valencians i valencianes. El 9 d’Octubre, celebrem el naixement del poble valencià; un dia per recordar les nostres arrels, reivindicar els valors que ens uneixen i enfortir el sentiment de pertinença a aquesta terra que estimem. I diumenge 12 d’octubre, celebrem el Dia del Pilar, una festivitat que també està profundament arrelada a la nostra identitat i tradicions. Dos dies que ens recorden qui som, d’on venim i cap a on anem.
Per això, és especialment emotiu que la commemoració del 50è aniversari de Grúas Tomás siga en aquest context tan carregat de simbolisme. És un moment per celebrar no només una empresa exemplar, sinó també per reafirmar el nostre compromís col·lectiu amb el desenvolupament, la innovació i la cohesió social que defineixen Vila-real i el nostre poble valencià. Perquè Vila-real no seria el que és sense persones com Carmen, que amb la seva força ha ajudat a aixecar (literalment i simbòlicament) aquesta ciutat de dones i homes que no tenen por de somiar. El seu compromís, esforç i valentia són el reflex del caràcter de la nostra ciutat: un lloc on el treball, la passió i la innovació s’uneixen per construir un futur ambiciosament positiu.
Gràcies, Carmen, per ser exemple i inspiració.
Gràcies, Grúas Tomás, per 50 anys d’excel·lència, esforç i arrelament.
I gràcies, Vila-real, per continuar bategant amb cor de poble i mirada de futur.
