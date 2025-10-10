Unas fiestas patronales para todos

Las fiestas patronales de Almassora en honor a la Mare de Déu del Roser son, ante todo, un reflejo de lo que somos: un pueblo unido, diverso y generoso, que celebra sus tradiciones abriendo sus brazos a todas las generaciones. En estos días de alegría y convivencia, la programación nos recuerda que las fiestas son de todos y para todos.

Pocos actos expresan mejor este sentimiento que el Dia del Major y el Dia del Xiquet. Dos jornadas muy distintas en su forma, pero profundamente conectadas en su esencia. En una, rendimos homenaje a quienes han construido con esfuerzo, trabajo y amor el Almassora de hoy. En la otra, miramos con ilusión a quienes representan el futuro de nuestro pueblo.

De nuevo, el Dia del Major fue todo un éxito con más de 1.100 inscritos que disfrutaron de una rica merienda y una tarde amenizada por un tributo a Isabel Pantoja. Sin duda, es un acto cargado de emoción y gratitud. Es el momento de reconocer a nuestros mayores que, con su ejemplo, nos han enseñado el valor del sacrificio. Ellos son la raíz que sostiene nuestra historia y el mejor testimonio de que el progreso solo tiene sentido cuando se cuida a quienes nos cuidaron.

El Dia del Xiquet, que lo celebraremos este domingo, a partir de las 17.00 horas en el párking de la piscina municipal, llena nuestras calles de sonrisas, juegos y energía. Ver a los más pequeños disfrutar con tanta ilusión es una de las imágenes más bonitas que nos regalan nuestras fiestas.

Ambos días nos enseñan que las fiestas patronales no solo son diversión, sino también identidad y hermandad. Son una oportunidad para tender puentes entre generaciones, para que los mayores transmitan sus recuerdos y los niños aprendan a valorar lo que significa pertenecer a un pueblo con historia y corazón.

Desde la concejalía de Fiestas, que lidera mi compañero Arturo Soler, y desde la Junta Local de Fiestas, que preside Santiago López, trabajan para que todos, sin excepción alguna, puedan sentirse parte de estas celebraciones.

Que la Mare de Déu del Roser siga inspirándonos a vivir una recta final de fiestas donde cada persona, sin importar su edad, sepa que tiene un lugar especial.