Churchill, De Gaulle, Rooselvelt, Adenauer, más tarde Mandela, dieron lecciones ejemplares de liderazgo. Ciertamente, a estos grandes hombres las circunstancias propiciaron que en ellos eclosionara el mejor de los valores de aquellos elegidos, merecedores de la consideración de líder, hoy devaluada al nivel de gris marengo del general de la clase política patria, allá donde se mire. El líder marca la diferencia en los momentos de tribulación, de mayor dificultad, ajeno al circo propagandístico, fiel consigo mismo y, por encima de todo, dispuesto a cumplir hasta las últimas consecuencias el compromiso adquirido con la ciudadanía a la que debe cargo y sueldo. Nada más antidemocrático que dar la espalda a la evidencia de asunción de responsabilidades y hacer oídos sordos al clamor de la calle, escudándose en interesadas interpretaciones en beneficio personal. Aunque para ello deba hacer uso de cabezas de turco, llámese, es el caso, Salomé Pradas. Uno lee alguna entrevista al president con ocasión del 9 d’Ocubre y duele percibir acentuada ausencia de grandeza de líder. Inexplicable el posicionamiento de Mazón, aislado de la sensibilidad impregnada en la sociedad valenciana.

Tiene razón Mazón cuando advierte de la aviesa estrategia de Sánchez apoyándose en la catástrofe de la dana (229 muertos) para erosionar al Consell. ¿Y qué? Es en los momentos decisivos cuando los hombres ungidos por la grandeza dan muestras del liderazgo necesario. Vaticino el desembarco de Feijóo en la Moncloa en el 2026, con nuevos aires para el PPCV.