La manipulación de Carrasco

Hay un manual de manipulación de las masas, con Noam Chomsky como impulsor, que Begoña Carrasco está aplicando en Castelló: fomentar la distracción, infantilizar al interlocutor, apelar a las emociones más que a la reflexión, reforzar la culpabilidad de los demás o crear problemas para ofrecer después soluciones.

Carrasco, junto a sus socios ultras del Pacto de la Vergüenza, lo clava. Su gran logro estos dos años, del que tan orgullosa se siente, ha sido atacar el topónimo Castelló pese a ir en contra de los informes de la propia Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Ahora, secuestrada de nuevo por Vox, se inventa otro problema para dar la solución que nadie pedía, ni siquiera la ciudadanía: eliminar del callejero la plaza País Valencià para denominarla 9 de Octubre.

Un nuevo ataque de la alcaldesa Carrasco a la cultura y señas de identidad del pueblo valenciano porque, hay que recordarlo, el término País Valencià aparece en el preámbulo del Estatut d’Autonomia: «Aprobada la Constitución Española fue, en su marco, donde la tradición valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia se encontró con la concepción moderna del País Valenciano y dio origen a la autonomía valenciana».

Porque de eso se trata: de distraer, apelar a las emociones y crear problemas donde no los hay. Así no hablamos del Basurazo de Carrasco, la falta de vivienda asequible, el abandono de los barrios o el caos en la educación y la sanidad, por citar algunos ejemplos.

Una manipulación de las masas de manual de la señora Carrasco.