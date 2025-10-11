Empleo en mayúsculas en Castellón

Empleo, empleo y más empleo. El fomento de la ocupación es uno de nuestros grandes proyectos de legislatura y, como no podía ser de otra manera, será uno de los principales pilares de los presupuestos del 2026, en los que compartirá protagonismo con la vivienda, la bajada de impuestos y la seguridad ciudadana.

Los datos nos avalan. Este 2025, desde el Ayuntamiento de Castellón, en colaboración con el sector privado (empresas y asociaciones empresariales), y la Generalitat valenciana (Labora) crearemos nada más y nada menos que 500 puestos de trabajo en nuestra ciudad. Hablamos de medio millar de castellonenses que han dejado o dejarán las listas del paro de la mano de los cursos de formación, los talleres de empleo y la formación a la carta que ofrecemos gracias al esfuerzo realizado por el área de empleo municipal que dirige el concejal Juan Carlos Redondo. Ciudadanos que han encontrado o encontrarán en estos últimos meses del año un nicho de mercado donde quizás no se imaginaban trabajar y que han visto en la oferta público-privada una oportunidad para salir adelante y ganar calidad dentro de su vida.

Precisamente esta misma semana he visitado en uno de los tres cursos de formación a la carta que iniciamos el pasado de septiembre, el de panadería artesanal, que cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón (Apancas). Fue verdaderamente enriquecedor compartir con los alumnos una mañana aprendiendo un oficio precioso pero en claro peligro de extinción por la falta de relevo generacional.

La ilusión que transmitían los alumnos, así como la dedicación de los maestros panaderos que dirigen el ciclo, me permitió reiterar mi convencimiento de que este modelo puesto en marcha en la capital de la Plana es todo un símbolo y el mejor ejemplo de las políticas de empleo puestas en marcha por parte del ejecutivo municipal. Unas políticas que no solo permiten adaptar la formación de los desocupados a las demandas que tienen las empresas, sino que también están siendo muy importantes para reforzar sectores ahogados por la falta de mano de obra cualificada como es el caso del transporte de mercancías, la fontanería o la construcción, entro otros.

Cada vez son más las empresas y los sectores castellonenses que se suman a la formación a la carta, por lo que seguiremos mimando al máximo este proyecto que tantas alegrías nos está dando hasta ahora.

Otro de los espacios en los que vemos una gran fuente de oportunidades laborales se encuentra en la Formación Profesional Dual. También esta semana he estado en Madrid para presidir la comisión de Educación, Formación Profesional y Universidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que justamente hemos tratado este modelo formativo durante nuestra reunión.

De nuevo, la colaboración público-privada por la que apostamos en Castellón se erige en una verdadera oportunidad laboral para los jóvenes de nuestra ciudad.

Los castellonenses que ven en la FP Dual una alternativa a la universidad aumentan cada curso. Si hace unos años la formación profesional estaba defenestrada, ahora, es una auténtica tendencia y una opción muy apetecible dentro del mercado laboral. Por ello, desde el equipo de gobierno de la capital de la Plana trabajaremos para hacer posible que se incrementen las plazas en los centros con los grados más demandados.

Y lo haremos porque su aplicación, siempre de la mano de las empresas, es clave para la creación de empleo para estos estudiantes y la generación de puestos de trabajo estables y de alta cualificación en la ciudad de Castellón, lo que asegura también un futuro con mayor bienestar para las familias de nuestra ciudad.

De ahí que, por ejemplo, vayamos a poner en marcha el programa Taller Talento Joven, que destinará 862.192,83 euros. Un programa dirigido en especial a jóvenes menores de 30 años para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias que les faciliten el acceso al mercado laboral, como respuesta a la crisis que sufre especialmente este colectivo.

Sin olvidar a las personas de difícil empleabilidad. También habrá atención para ellos: dedicándoles una partida específica de 400.000 euros, a quienes se les formará directamente en empresas.

La mejor política social es el empleo, y el equipo de gobierno de Castellón lo tenemos más que claro, para seguir rebajando los niveles de desempleo, que ahora mismo ya son los más bajos desde 2008. ¡Seguimos!

Alcaldesa de Castellón