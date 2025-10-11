Mañana es la fiesta nacional

Mañana es, más que nunca, necesario reivindicar y enaltecer el valor de la unidad y el principio de igualdad que recoge nuestra constitución.

En tiempos en los que los cimientos de nuestra democracia parecen tambalearse zarandeados por un gobierno que está dispuesto a vender su alma al diablo por retener el poder, es más necesario que nunca alzar la voz y confiar en el futuro de nuestra nación, porque debemos recordar que España es mucha más que su gobierno.

A pesar de los ataques a los pilares básicos de nuestra convivencia, yo confío en mi país y estoy convencido de que más pronto que tarde Pedro Sánchez y todos sus socios deberán abandonar sus actuales responsabilidades, aunque carezcan de decencia política, porque llegará el momento en que deberá acabar tanta ignominia y la ley y el estado de derecho prevalecerá.

Un presidente que se encuentra cercado por escándalos de corrupción, chistorras y lechugas debería haberse ido hace tiempo para su casa.

Con su actuación al frente del gobierno de la nación, ha dinamitado la igualdad entre españoles, ha ignorado el mandato democrático y vendido su dignidad al mejor pastor, por sostener un gobierno que está a merced de sus socios y las exigencias de los mismos.

Nuestra sociedad, madura, democrática y crítica, acabará por ponerle en su lugar, que está fuera de las instituciones.

Mañana es el día de nuestra fiesta nacional, un día de sentimientos que nos unen y nos igualan.

Como celebración de este día de orgullo, no quiero más que lanzar un mensaje de optimismo y confianza.

España es una gran nación y es mucho más que Pedro Sánchez y sus secuaces.

Basta ya de complejos y mirémonos en aquellas naciones que se enorgullecen de su bandera, de su himno y de las enseñas que las representan.

Dejemos de envidiar a aquellos países que se miran a sí mismos con una amplia ambición y celebremos con toda solemnidad y respeto el día en que celebramos nuestra fiesta patria.

Hace apenas unos días celebrábamos nuestro orgullo de ser valencianos, mañana celebramos nuestro orgullo de ser españoles, ambos sentimientos no excluyentes se suman y nos enriquecen.

Seamos ambiciosos y cambiemos nuestro rumbo, confiemos en nosotros y el futuro será nuestro.

Feliz día de la Fiesta Nacional y ¡viva España!

Alcalde de Peñíscola