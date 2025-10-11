Subirse al tren

La última encuesta publicada por Mediterráneo muestra un dato revelador: en Castellón, la principal preocupación ciudadana es la vivienda. A diferencia del resto de la Comunitat Valenciana, donde la sanidad o el empleo lideran las inquietudes, aquí el problema residencial se ha convertido en el centro del malestar social. Esa singularidad debería hacer reflexionar a nuestras instituciones.

A partir de enero de 2026 se pondrá en marcha el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un instrumento de gran calado que contará con una dotación económica histórica para promover vivienda protegida y asequible en todo el territorio. El objetivo es claro: crear un parque permanente de vivienda pública y protegida, que continúe siempre fuera del mercado especulativo y garantice acceso estable y digno a la vivienda para miles de personas.

El plan impulsará tres líneas de actuación: construir, comprar y movilizar vivienda vacía. Además de la promoción de nueva vivienda protegida, se fomentará la adquisición pública de viviendas existentes y su incorporación a programas de alquiler asequible, así como la rehabilitación de viviendas ya construidas. Por primera vez, se apoyará de forma decidida la producción industrializada de vivienda, que permitirá ganar eficiencia, reducir plazos y minimizar el impacto ambiental.

De especial relevancia será el apoyo reforzado a los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde el riesgo de despoblación y envejecimiento exige políticas activas de vivienda como elemento de cohesión territorial.

Para Castellón, este plan representa una oportunidad histórica y hay una necesidad social evidente. No basta con esperar: hay que planificar, coordinar y ejecutar. Quienes lleguen preparados captarán recursos y transformarán su realidad; quienes no, verán cómo la inversión pasa de largo, alimentando aún más la frustración ciudadana.

De nada sirven las medidas cosméticas. Se debe actuar con rigor, estrategia y visión. A partir de enero se comprobará qué municipios han entendido el reto y cuáles han dejado pasar el tren.

Economista