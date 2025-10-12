Una alianza estratégica compartida

La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón cumplirá 35 años en 2026. Fundada en 1991, desde sus orígenes combinó dos señas de identidad: una firme vocación de servicio al territorio y una clara orientación europea. En aquel contexto de modernización y apertura, Europa fue un referente decisivo, y la universidad castellonense asumió el espíritu de integración y cooperación como eje de su proyecto académico.

Tres décadas después, la UJI continúa fiel a esa visión, pero con una proyección ampliada. La internacionalización se ha convertido en una herramienta estratégica no solo para fortalecer la excelencia académica y la investigación, sino también para promover la cooperación científica y el progreso social. Hoy, esa apertura se orienta con fuerza hacia América Latina, una región con la que España comparte lazos históricos, culturales y lingüísticos, pero también desafíos contemporáneos: sostenibilidad, innovación, equidad y desarrollo social.

La reciente ley orgánica del sistema universitario (LOSU) ha reforzado esta dimensión internacional al situar la cooperación académica entre Europa e Iberoamérica como una prioridad estratégica. La norma establece que las universidades deben fomentar la colaboración internacional en docencia, investigación y transferencia de conocimiento, impulsando la conexión entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Iberoamericano de Educación Superior y del Conocimiento. La UJI ha asumido este mandato con una clara voluntad de liderazgo, alineando sus objetivos institucionales con esta visión de futuro.

El Plan Estratégico UJI-América Latina 2024-2026 nace precisamente de esa convicción. Más que un punto de partida, constituye la consolidación de una relación madura que se ha ido tejiendo durante décadas a través de programas de movilidad, proyectos de investigación compartida y acciones de cooperación universitaria al desarrollo. El plan busca coordinar, bajo una estrategia común, las múltiples iniciativas académicas, científicas y culturales que la UJI mantiene con el continente americano, reforzando la idea de que la internacionalización debe tener siempre un impacto social real y sostenible.

La UJI ha establecido como países prioritarios de colaboración a México, Ecuador, Perú, Chile y Colombia, todos ellos socios con los que mantiene una larga trayectoria de intercambio y cooperación. Con Colombia, principal país de origen del estudiantado latinoamericano en la UJI, se han firmado acuerdos con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Magdalena y la Universidad de Cartagena, entre otras. En Ecuador, destacan los convenios con la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Cuenca. En México, cobra especial relevancia la colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se amplía con la creación de una Cátedra España/México, concebida como espacio de encuentro académico y cultural entre ambos países.

Estos acuerdos reflejan una estrategia que trasciende el intercambio puntual y apuesta por la construcción de redes de conocimiento compartido. La internacionalización que impulsa la UJI no se limita al movimiento de estudiantes o profesorado, sino que persigue el fortalecimiento institucional, la cooperación científica y la promoción del talento. América Latina no es un destino más en la estrategia internacional de la universidad, sino un espacio natural de convergencia, unido por la lengua, la cultura y una concepción común de la educación como motor de transformación social.

En un mundo interdependiente, donde los grandes retos (climáticos, tecnológicos y sociales) no entienden de fronteras, las universidades tienen la responsabilidad de construir puentes y no muros. Desde Castelló, la UJI se reafirma como puente entre Europa y América Latina, proyectando los valores del sistema universitario español hacia una cooperación global más justa e inclusiva. El Plan Estratégico UJI-América Latina 2024-2026 se erige, así, como una hoja de ruta coherente con la misión institucional de la Universitat Jaume I: promover una internacionalización responsable, fortalecer el Espacio Superior Iberoamericano y consolidar una comunidad universitaria global basada en el conocimiento compartido, la innovación y el progreso común.

Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UJI

Director del Proyecto Estratégico UJI/América Latina